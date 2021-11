Rapport de match de l’Académie: Manchester United u23 3-2 Leeds United u23 – Man United News And Transfer News

Alors que la première équipe accueillait Manchester City hier, les moins de 23 ans étaient juste en bas de la route à Leigh Sports Village accueillant un autre rival à Leeds United.

Avec Leeds entrant dans le match en mauvaise forme, United espérait rebondir avec une victoire après une amère défaite contre Tottenham la semaine dernière.

Il n’a fallu que six minutes aux jeunes de Manchester pour prendre l’avantage grâce au très apprécié Amad Diallo.

Rhys Bennett a intercepté une passe de Leeds au milieu de terrain et le ballon libre est tombé sur Martin Svidersky qui a glissé une balle en profondeur dans la gorge de Leeds, divisant les deux défenseurs centraux.

Amad qui courait derrière était libre de faire avancer le ballon et de l’insérer dans le coin inférieur gauche.

Leeds a semblé riposter seulement quatre minutes plus tard grâce à Sam Greenwood. Une frappe basse sous un grand angle a presque causé des problèmes car elle a été déviée et a frappé le poteau.

Les visiteurs ont continué à faire pression avec quelques appels pour le handball dans la surface de United.

Leeds a finalement réussi à percer à la 23e minute, après que Sean McGurk ait repris le corner dégagé et ait tiré dans la zone encombrée. Une déviation a envoyé le ballon en boucle et dans le coin supérieur le plus éloigné.

Un jeu de jambes impressionnant d’Isak Hansen-Aaroen a lancé une contre-attaque se terminant par Charlie McNeill propulsant un tir du large à droite que le gardien de Leeds a paré et la mêlée qui a suivi s’est terminée par un effort de coup de pied de vélo apprivoisé d’Anthony Elanga.

Elanga se rapprochait quelques instants plus tard après une course fulgurante de 40 mètres, mais a bouclé son effort juste après le bon poteau.

United a repris la tête à la 33e minute avec un autre compteur rapide. Le lancer rapide de Matej Kovar a trouvé Amad, qui a touché un défenseur et était en mesure de courir 40 mètres avant de prendre le départ de Charlie McNeill. L’attaquant ne s’est pas trompé en écrasant le gardien qui se précipitait et en marquant sur le poteau.

Le duo s’est à nouveau lié quelques minutes plus tard, mais cette fois, McNeill n’a pas pu repousser sa frappe avant le défenseur coulissant.

Leeds était toujours dans le combat et a presque égalisé juste avant la pause lorsque Max Dean a éclaté sur la gauche et a forcé un arrêt d’étirement de Kovar, qui a sauvé l’effort du bout des doigts sur le poteau.

La seconde mi-temps a vu plus de combinaison entre Amad et McNeill sur la droite, ce qui a arraché l’effort à Amad.

Après 20 minutes tranquilles en seconde période, Leeds a égalisé à la 70e minute. Une passe bloquée a été envoyée à Nohan Kenneh qui a frappé puissamment et le tir dévié n’a laissé aucune chance à Kovar.

C’était Leeds qui cherchait la victoire peu de temps après, avec un jeu intelligent sur l’aile droite, l’espace s’est ouvert pour un tir dirigé vers le coin supérieur mais pour un fantastique arrêt de Kovar.

Avec des allers-retours des deux côtés et nécessitant le sensationnel pour que le vainqueur soit décidé à la 87e minute.

Un ballon inversé de Hansen-Aaroen a trouvé Amad dont le jeu de jambes remarquable a absorbé le ballon au-dessus du défenseur avant de le battre à nouveau, puis de lancer un tir bas dans le filet, remportant le match pour Manchester United 3-2.

United XI : Kovar, Jurado, Wellens, Mengi (C), Bennett, Svidersky, Amad, Mainoo, McNeill (Garnacho 73), Hansen-Aaroen, Elanga

Sous-titres inutilisés : Kambwala, Mee, Ennis