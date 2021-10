Rapport de match de l’Académie: Newcastle United u18 0-5 Manchester United u18 – Man United News And Transfer News

in

Dans une journée bien remplie pour Manchester avec la première équipe et les moins de 23 ans également en action, les moins de 18 ans se rendaient à Tyneside pour affronter Newcastle United.

Manchester United a pris le contrôle dès le départ, prenant rapidement les devants grâce à Joe Hugill qui est revenu chez les moins de 18 ans pour la journée après avoir joué pour les moins de 23 ans cette saison.

Un talon arrière intelligent d’Alejandro Garnacho a trouvé Hugill libre dans la surface et sa finition clinique ne l’a pas laissé tomber car il a fait 0-1 en seulement la cinquième minute.

Cependant, de mauvaises nouvelles sont arrivées à la 20e minute lorsque le capitaine Marc Jurado a été contraint de se retirer en raison d’une blessure après avoir été victime d’un défi de taille, Maxi Oyedele venant le remplacer.

Newcastle a failli riposter peu de temps après lorsque Ben Parkinson a frappé une volée parfaitement frappée qui a décollé du poteau.

Manchester United serait celui qui frapperait à nouveau juste avant la mi-temps, Hugill ajoutant son deuxième. Les instincts de braconnage de l’attaquant vif se sont à nouveau avérés dangereux lorsqu’il s’est retrouvé à la fin d’un centre bas fouetté de Sam Murray.

Tout comme United a terminé la première mi-temps, ils ont commencé la seconde de la même manière en trouvant à nouveau le filet à la 46e minute seulement. Une autre excellente prestation de Murray a trouvé cette fois Sam Mather qui a enroulé le ballon au fond du filet pour porter le score à 0-3.

Newcastle a assuré une certaine présence à l’autre bout du terrain avec un pressing fort qui a créé une opportunité pour Michael Ndiweni mais n’a pas pu dépasser Radek Vitek.

L’ancien joueur de Sunderland, Hugill, a retrouvé la feuille de match pour son triplé face à ses anciens rivaux. Une course envoûtante de Mather a créé le but alors qu’il dansait dans la zone et a musclé un défenseur avant de glisser une passe à Hugill pour rentrer à la maison.

Le match s’est terminé à la 89e minute lorsque Sam Murray est passé de fournisseur à buteur lorsque son coin du pied gauche est entré de manière spectaculaire dans le but pour porter le score à 0-5.

Unis : Vitek ; Murray, Fredricson, Kambwala, Jurado (Oyedele 20); Gore, Mainoo ; Hansen-Aaroen (Ogunneye 56), Mather, Garnacho (Norkett 56); Hugill.

Sous-marins non utilisés : Aljofree, Hanbury.

Buteurs : Hugill 5, 45, 67, Mather 46, Murray 89.