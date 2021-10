Rapport de match de l’Académie: West Ham u23 6-0 Manchester United u23 – Man United News And Transfer News

En direction de la capitale, les moins de 23 ans de Manchester United ont affronté West Ham à huis clos à Rush Green.

Pour ce qui est toujours un match difficile contre le club londonien, cela a permis à United de dépasser West Ham dans le classement et de se classer parmi les quatre premiers.

Les choses n’ont pas bien commencé pour United car West Ham était immédiatement sur le devant de la scène, envoyant des centres dangereux pour Radek Vitek et Teden Mengi à gérer.

Un dégagement est tombé aux pieds d’Armstrong Oko-Flex qui a dribblé devant Marc Jurado, faisant perdre pied à l’Espagnol alors qu’il tournait. S’efforçant de se remettre sur pied, Jurado a fait tomber Oko-Flex, concédant un penalty à la cinquième minute.

Après quelques discussions sur qui tirerait le penalty, l’international irlandais Oko-Flex a été envoyé pour porter le score à 1-0.

United a essayé de revenir en arrière avec un jeu de liaison intelligent vers la gauche grâce à Anthony Elanga et Alvaro Fernandez.

Elanga a fait irruption dans la surface de West Ham devant son homme, mais le couvreur Jamal Baptiste a glissé à travers les dangers avec un défi de taille.

West Ham pensait avoir porté le score à 2-0 lorsque Perkins a dérivé entre les défenseurs centraux de United et était libre de rentrer chez lui après un centre en mouvement. Mais le drapeau de l’arbitre assistant est venu à la rescousse de United en appelant le hors-jeu sur ce qui semblait être un appel incroyablement serré.

United a continué à essayer de riposter par Elanga mais Baptiste avait son numéro et ne le laissait pas passer.

Un match aller-retour pour les 30 premières minutes, United avait du mal à briser la dernière ligne de défense de West Ham. Pendant ce temps, Vitek était remis en question, l’obligeant à effectuer un certain nombre de bons arrêts.

La chance la plus proche de United est survenue à la 32e minute lorsque Charlie Wellens a fourni une course superposée et a ouvert son corps pour enrouler un effort au deuxième poteau, mais il a frappé l’extérieur de la barre.

À l’autre bout, après avoir parsemé le but de Vitek, West Ham a trouvé la percée pour porter le score à 2-0 sur corner. L’impressionnant Baptiste a perdu Mengi dans la surface et a dirigé la tête à travers le but et à l’intérieur du deuxième poteau.

Wellens a cherché à devenir fournisseur en fouettant un centre bas pour Joe Hugill, mais il l’a volé au-dessus de la barre à seulement cinq mètres.

Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, Oko-Flex a de nouveau couru vers Jurado et a lancé un ballon qui a dévié sur l’Espagnol, faisant une boucle vers Vitek, qui a tenté de le faire basculer au-dessus de la barre. Mais il n’a pas pu obtenir une main assez forte et a poussé dans le but.

United est entré dans la rupture avec un dégonflement 3-0. Malgré leur possession de 58%, les jeunes de United n’ont pas pu trouver l’ouverture pour obtenir un seul tir cadré.

La seconde mi-temps a commencé et c’était Oko-Flex qui causait à nouveau le danger alors qu’il courait derrière et alors qu’il était sur le point de tirer, Mengi s’est glissé et l’a abattu pour donner à West Ham son deuxième penalty.

La récente signature du Celtic a de nouveau pris son propre penalty, ce qui lui a valu trois ce jour-là.

Avec le match hors de vue, le tempo a chuté pendant une grande partie de la seconde mi-temps avec West Ham en régulateur de vitesse.

Une mauvaise journée a empiré alors que Chesters a couru derrière Fernandez et que la course de pistage de l’Espagnol a accidentellement coupé le West Ham en avant, le faisant tomber. L’arbitre a estimé que c’était le refus d’une opportunité de marquer et a donné un rouge direct à Fernandez.

L’un des meilleurs joueurs de United cette saison, Fernandez sera un gros raté lors des prochains matchs.

West Ham a ensuite marqué cinq points, avec une longue balle de curling derrière Mengi qui a perdu son homme et Perkins a couru pour rentrer à la maison.

Le match s’est terminé à la 88e minute avec un étrange coup franc dévié qui a en quelque sorte tourné dans le coin inférieur hors de portée de Vitek.

Une journée à oublier pour les jeunes de Manchester United, ils espèrent que leur retour dans la capitale la semaine prochaine pour affronter Tottenham se portera mieux.

United : Vitek, Jurado, Mengi, Hardley, Fernandez, Wellens, Svidersky, Mather (Norkett 74), Forson (Hoogewerf 63), Elanga, Hugill

Sous-titres non utilisés : Polakowski

