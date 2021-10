Rapport de match: Durham 2-2 Manchester United Women – Man United News And Transfer News

Les chances des Manchester United Women de sortir de la phase de groupes de la Conti-cup sont déjà compromises car elles n’ont pas réussi à battre l’équipe de championnat Durham lors de leur premier match de la compétition.

Les Reds ont fait match nul 2-2, les hôtes venant de derrière à deux reprises dans ce qui était un match fougueux, plein de controverse. United a finalement remporté les tirs au but, ce qui signifie qu’ils prennent le point de bonus, mais United aurait espéré revenir avec trois points, pas deux.

Seul le vainqueur du groupe est assuré de progresser et avec Leicester, City et Everton, toutes les équipes de la WSL, encore à venir, United ne s’est pas facilité la tâche en perdant des points ce soir.

Le match a bien commencé pour les visiteurs, qui ont eu de nombreuses occasions dans le premier quart d’heure.

Ivana Fuso qui a commencé pour la première fois ce soir a fait un grand match. Elle a fait irruption à la huitième minute et a préparé un tir pour Lessi Russo qui a tiré directement sur le gardien de Durham.

La percée a eu lieu à la 35e minute, une fois de plus, c’était Fuso qui a causé des problèmes aux visiteurs alors qu’elle faisait équipe avec la star de l’académie Carrie Jones. Une belle réduction de ce dernier a été mise à la maison par Fuso.

Durham a joué sale, faisant des tacles douteux et enfilant des maillots qui semblaient passer inaperçus et certainement impunis par l’arbitre Melissa Burgin.

Ce sont les hôtes qui ont le mieux parlé d’équipe à la mi-temps alors qu’ils se sont battus et ont égalisé à la 50e minute.

Après un certain nombre de changements des deux côtés, c’est Ella Toone avec une roquette d’une frappe de l’extérieur de la surface qui a redonné l’avance à United.

Cependant, l’histoire n’était pas terminée et un peu plus de dix minutes plus tard, Durham égalisait à nouveau.

Un certain nombre d’occasions ont suivi pour United dans les phases finales, y compris ce qui semblait être une gardienne pour Russo, mais elles n’étaient pas assez cliniques et le match s’est terminé 2-2.

Les deux équipes encouraient des pénalités, United commençant en premier.

C’est la buteuse Tooney qui a décoché le premier tir au but et il n’y avait aucune chance qu’elle gonfle ses lignes. Robson a également converti pour Durham.

Le capitaine de ce soir, Mannion était le suivant, suivi de Hepple pour Durham qui a tous deux marqué. Après trois heures, tout était encore carré.

Boe Risa a envoyé le gardien dans le mauvais sens pour le quatrième coup de pied de United tandis que Silicki de Durham l’a ébréché.

Tout ce que Russo avait à faire était de marquer son penalty pour United pour augmenter leurs chances de progression et elle n’a pas déçu.

Ce fut un match acharné avec beaucoup de travail et de réflexion pour United pendant la pause internationale. Les points positifs sont venus en particulier des performances d’Ivana Fuso et de Carrie Jones.