Rapport de match: Everton Women 1-1 Manchester United Women – Man United News And Transfer News

Manchester United a subi un autre résultat décevant en Super League féminine lors de son match nul à Everton.

Un coup franc précoce pour United a mis la pression sur Everton. Bien que la livraison n’ait pas été la plus forte de Boe Risa, le jeu qui a suivi a vu Russo contourner les défenseurs et faire irruption dans la surface, mais le retrait n’a pas pu atteindre Galton, qui a dû le poursuivre. C’était un début prometteur de United cependant.

United s’est retrouvé sous pression dans sa propre surface de réparation, mais un dégagement ambitieux de Blundell a trouvé Russo qui a fait la pause, le faisant jouer à Martha Thomas qui a coupé à l’intérieur et l’a placé aux pieds d’Ella Toone. Elle a trouvé le fond du filet à l’extérieur de la boîte.

Everton a essayé de répondre avec Dali jouant Emslie, qui s’est retrouvée en tête-à-tête avec le gardien, mais elle l’a ébréché par-dessus la barre.

Les Reds ont traité les choses calmement lorsqu’Everton a failli pénétrer dans leur boîte, la passant avec confiance par l’arrière lorsqu’ils ont repris possession. Earps a également bien dégagé ses lignes dans les vingt premières minutes, frappant le ballon loin de la zone de danger.

Russo et Toone causaient des problèmes à Everton, exploitant des poches d’espace.

Cependant, Everton a profité d’une bonne période de possession et s’est créé des occasions. Mais la ligne de fond de United est restée ferme.

Leur meilleure chance de la mi-temps est venue du tir à longue distance d’Emslie, qui a ricoché sur la barre transversale.

United a bien commencé la seconde mi-temps, s’élançant vers l’avant, mais ils n’ont tout simplement pas pu prendre les bonnes décisions dans le dernier tiers.

Le jeu semblait plus ouvert après cela, d’un bout à l’autre, les deux gardiens lisant bien le ballon et récupérant lorsque les centres arrivaient.

Une chance fabuleuse est venue de la course d’Ona Batlle, qui a remporté sa bataille avec le défenseur, le gardant en jeu et pénétrant dans la surface. Elle le ramena à Thomas qui le fit exploser par-dessus le bar.

Un moment nerveux pour United est survenu après un coup franc d’Everton. Ils ont maintenu la pression alors que Thoridottir l’a expulsé en corner.

Everton commençait à se développer dans le jeu alors qu’un autre coup franc doux était accordé par le capitaine Katie Zelem.

United a bien défendu et est allé à la recherche avec ce deuxième but. Une bonne occasion est venue pour Ella Toone, dont le tir ne pouvait trouver que le filet latéral.

Cependant, c’est Earps qui était responsable du but suivant, malheureusement. Une confusion entre Thoridottir et le gardien a signifié que Earps est venu récupérer tard après avoir été blessé quelques instants plus tôt. Elle semblait avoir le ballon dans les deux mains mais Magill l’a sorti de ses mains, à travers ses jambes et dans le fond du filet.

L’élan a changé le chemin d’Everton après cela et United a eu du mal à en prendre possession.

La seule chance qu’ils ont eue est venue d’Ella Toone, qui a forcé MacIver à effectuer un arrêt en plongeon.

C’était un sentiment qui rappelait les événements du week-end dernier alors que United remportait un match nul qui ressemblait à une défaite et qu’Everton célébrait au coup de sifflet à temps plein. L’équipe de Marc Skinner a une semaine difficile à venir alors qu’elle affronte City dans la Conti-cup en milieu de semaine et Arsenal, en tête du classement, dimanche prochain dans la WSL.

Équipe : Earps, Thorisdottir, Mannion, Blundell, Toone, Boe Risa (Staniforth 65), Thomas (Hanson 65), Zelem, Galton, Batlle, Russo