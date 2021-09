Rapport de match: femmes de Leicester City 1-3 femmes de Manchester United – Man United News And Transfer News

Marc Skinner reste invaincu pendant son mandat alors que son équipe de Manchester United a battu Leicester 3-1.

United a commencé le match en force alors que Hanson a forcé le gardien des Foxes à effectuer un bon arrêt dans la première minute.

Jess Sigsworth a cherché à punir son ancien club alors qu’elle tirait à l’autre bout quelques instants plus tard, mais Earps l’a regardé voler au-dessus du bar.

Cependant, la tragédie a frappé à la 10e minute alors que la skipper Katie Zelem et Millie Turner sont toutes deux allées dégager le ballon et elles se sont affrontées, Turner s’en sortant pire.

Au fur et à mesure que le jeu se poursuivait, Earps a réussi un excellent arrêt, mais Turner est resté au sol, clairement en détresse. Le match a été arrêté et elle a reçu de l’oxygène et soigneusement allongée sur une civière avec l’aide du personnel médical de United et de Leicester.

Le jeu a repris avec l’arrivée de Maria Thorisdottir, mais United semblait instable, des erreurs bâclées se produisant à l’arrière.

Leicester a poussé haut mais United a réussi à se ressaisir et a eu un certain nombre de bonnes occasions à la demi-heure.

La percée a eu lieu à la 36e minute lorsque Zelem l’a joué à Ella Toone qui a décoché un tir du pied droit devant Levell de l’extérieur de la surface.

Huit minutes de temps additionnel ont suivi, les Reds gardant la pression et Leah Galton a eu une bonne occasion dans la cinquième minute du temps additionnel alors qu’elle l’a tapé juste à côté du poteau.

La seconde mi-temps a bien commencé pour les visiteurs, qui ont doublé leur avance à la 47e minute alors que Maria Thorisdottir a marqué son premier but pour le club, marquant d’un corner.

Leicester n’a pas encore été vaincu, car ils sont revenus au combat. Earps a effectué un bon arrêt à la 52e minute pour maintenir les deux buts d’avance de United.

C’était l’action de bout en bout lorsque Jackie Groenen a décoché un tir suivi de Galton quelques minutes plus tard, Levell réalisant un autre bon arrêt.

Les Foxes ont fait une percée à la 60e minute, marquant de manière controversée sur un corner. Il semblait que Mary Earps avait réussi un magnifique double arrêt, mais le juge de ligne a estimé que le ballon avait franchi la ligne. L’ancien Red Abbie McManus l’a revendiqué.

United a frappé le poteau à deux reprises avant que la supersub Martha Thomas ne trouve le fond des filets à la 71e minute pour restaurer le coussin de deux buts des Reds.

Les visiteurs auraient pu ajouter encore au score avec un certain nombre d’occasions frappées à côté ou au-dessus de la barre.

Néanmoins, c’est un bon début de saison pour les Red Devils de Skinner, avec deux victoires sur deux, même si la victoire sera légèrement éclipsée par cette vilaine blessure à Millie Turner.

Équipe : Earps, Mannion, Blundell, Batlle, Turner (Thorisdottir 15), Zelem, Groenen, Staniforth (Thomas 68), Toone, Galton (Russo 83), Hanson