Rapport de match: Manchester United 0-2 Manchester City – Man United News And Transfer News

Manchester United a subi une nouvelle défaite à domicile en Premier League alors que ses voisins City les ont démantelés lors du derby de Manchester.

United a commencé à jouer assez profondément, Greenwood retombant légèrement au milieu de terrain, mais la première vraie chance est venue des Reds alors que Shaw a tiré sur un coup franc que Maguire a dirigé large.

City a fait la percée à la septième minute alors que Bailly l’a transformé dans son propre filet d’un centre de Cancelo.

United a vu très peu de ballon après cela, City dominant la possession. Quand United a récupéré le ballon, ils l’ont donné négligemment.

Une grande chance pour United s’est présentée à la 26e minute lorsque Ronaldo a décoché un tir en demi-volée, mais Ederson a bien réussi à parer contre Greenwood qui n’a pas pu obtenir une connexion nette.

De l’autre côté et Wan-Bissaka a laissé l’espace à Foden pour charger au but, le ballon a fait un tour dans la surface, s’installant enfin aux pieds de Jesus, il a tiré à bout portant et de Gea a réussi un arrêt incroyable.

De Gea était l’homme vedette de United, réalisant plusieurs arrêts de classe mondiale pour garder le score bas.

Lorsque United s’est cassé en dehors de sa moitié de terrain, les options étaient limitées à l’avant et leur dépassement dans le dernier tiers les a laissés tomber.

C’est à nouveau City qui trouve le chemin des filets, Bernardo Silva l’enfonce, De Gea commet sa première erreur du match juste sur le coup de la mi-temps.

Jadon Sancho est entré en jeu après la pause, espérant avoir un impact après son rebuffade en Angleterre.

United est passé à quatre arrière et a profité d’une période de possession décente, mais à part un tir capricieux de Greenwood qui n’a pas dérangé Ederson, United ne ressemblait pas à une menace.

Dans un dernier lancer de dés par Ole Gunnar Solskjaer, il a dit à Van de Beek de se réchauffer et Marcus Rashford est venu remplacer Mason Greenwood.

Pendant ce temps, Luke Shaw a subi une blessure à la tête et a dû partir avec l’air plutôt étourdi. Alex Telles a pris sa place.

Une chance rare pour Donny alors qu’il remplaçait Fred, pourrait-il renverser cette performance terne?

La réponse était non, car United ne pouvait pas mettre la main sur le ballon, quelques occasions se sont ensuivies pour City, avec Cancelo mettant un certain nombre de bons centres dans la surface et Foden frappant les boiseries.

Le coup de sifflet final n’a pas pu arriver assez tôt et les huées ont de nouveau retenti dans le Théâtre des Rêves.

Equipe : de Gea, Lindelöf, Bailly (Sancho 45), Maguire, Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, McTominay, Fred (van de Beek 80), Shaw (Telles 73), Greenwood (Rashford 67), Cristiano Ronaldo