Rapport de match: Manchester United 1-0 Aston Villa – Man United News And Transfer News

Manchester United a remporté son troisième tour de la FA Cup 1-0 contre Aston Villa et affrontera Middlesbrough au quatrième tour.

Une équipe United très changée a affronté Steven Gerrard au Theatre of Dreams et Cristiano Ronaldo n’a même pas atteint le banc car il soignait une blessure à la hanche. Jadon Sancho a également été exclu de l’égalité.

La première chance pour United est venue de Scott McTominay alors qu’il s’accrochait à un tir bloqué de Rashford, le frappant de l’extérieur de la surface mais c’était directement vers le gardien.

C’est le diplômé de l’académie qui a fait la percée à la huitième minute. Fred a livré le ballon dans la zone de danger alors que McTominay s’élevait plus haut que les défenseurs de Villa et l’a ramené à la maison.

Quelques instants plus tard, Villa a eu une chance à l’autre bout alors que Lindelof tentait de dégager un virage mais le mettait plutôt sur le chemin d’Ollie Watkins qui arrivait au poteau arrière mais il ne l’avait pas prévu et l’a groupé large.

Villa a également forcé un bon arrêt de De Gea dans les vingt premières minutes, car McGinn a eu beaucoup trop de temps et d’espace pour tirer.

Cavani avait une bonne chance alors que United contre-attaquait. Bruno Fernandes, en tête de la charge, a attendu des options avant de le jouer à l’Uruguayen, qui a forcé un bon arrêt de Martinez.

C’était au tour de Villa de contrer car une autre erreur de Lindelof a laissé la porte ouverte à nouveau pour Watkins, qui a trouvé le dessous de la barre transversale.

Quelques instants plus tard, Villa a eu une autre occasion qui a été déviée juste à côté du but.

Le match semblait venir par vagues et United avait survécu à cette vague de Villa et c’était à leur tour d’attaquer.

Une solide défense de Villa a refusé Fernandes avant que Shaw ne se précipite sur un ballon de loin, le frappant avec puissance et Martinez a réussi un superbe arrêt pour le faire basculer au-dessus de la barre.

Fernandes et Rashford se sont bien liés avec des courses et des passes brillantes, mais ils ne pouvaient tout simplement pas en tirer parti.

United a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant, en appuyant bien, ils ont forcé une erreur de Villa qui a permis à Cavani et Fernandes de se lier pour une attaque, mais la défense a bien riposté et l’a forcé à sortir en corner.

Cependant, il ne fallut pas longtemps à Villa pour trouver le fond des filets sur un coup franc. Avec Cavani étendu dans la surface de réparation, il a été dirigé vers le but, poussé par Watkins et a reçu une touche finale d’Ings pour trouver le fond des filets.

Un long contrôle VAR s’en est suivi, personne ne savait vraiment s’il s’agissait d’une faute ou d’un hors-jeu qu’ils vérifiaient.

Finalement, l’arbitre Michael Oliver a été appelé sur le moniteur et a statué que Ramsey avait bloqué Cavani, et le but a été marqué par d’énormes acclamations et des soupirs de soulagement de la part des supporters locaux.

Les tensions bouillonnaient surtout entre McGinn et Fernandes et la vague de Villa continuait d’affluer. C’était comme si United s’accrochait en seconde période.

Quelques occasions se sont ensuivies pour United alors qu’ils se débattaient avec le match. Un tir apprivoisé de Greenwood a été récupéré par Martinez avant qu’il ne force plus tard un arrêt que Rashford aurait pu exploiter, mais il a arrêté sa course et a commencé à reculer avant que Villa ne reprenne le contrôle du ballon.

United réclamait des jambes fraîches et Rangnick a essayé de sécuriser les choses en faisant venir Donny Van De Beek. Il a également amené Lingard et Elanga pour une nouvelle force d’attaque.

Bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact, Elanga et Lingard se sont bien liés, le premier faisant de bonnes courses et Lingard faisant preuve d’une grande habileté et d’un grand contrôle alors qu’il dansait autour de deux défenseurs pour maintenir une attaque en vie.

Ce fut une victoire décousue pour les Reds, mais Ralf Rangnick et les fans le prendront.

Equipe : de Gea, Lindelof, Rashford (Elanga 86), Greenwood, Fred, Fernandes (Lingard 85), Varane, Dalot, Cavani (Van De Beek 72), Shaw, McTominay