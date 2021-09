Rapport de match: Manchester United 2-1 Villarreal – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a remporté la victoire en Ligue des champions à Old Trafford ce soir, battant Villarreal 2-1.

United a commencé le match sur le devant de la scène et il semblait que cela pourrait être une performance dominante et énergique des Reds qui avaient quelque chose à prouver après que Villarreal les ait battus aux tirs au but lors de leur dernière rencontre – la finale de la Ligue Europa.

Cependant, ce sont les visiteurs qui ont commencé à représenter la menace réelle de marquer les premiers avec une série d’occasions qui auraient dû les mener en tête sans l’héroïsme de David De Gea.

Diago Dalot avait du mal à contenir Arnaut Danjuma qui avait une belle occasion dans les dix premières minutes avant d’être repoussé par De Gea.

Plus tard dans la mi-temps, un corner bien travaillé a atterri parfaitement pour Alberto Moreno qui l’a tiré au-dessus de la barre. C’était un autre coup de semonce pour United dont ils n’ont pas tenu compte.

United ne ressemblait pas à une équipe cohérente car De Gea a été appelé à nouveau en action avant la fin de la mi-temps.

Peu de choses ont changé en seconde période alors que Villarreal a fait la percée à la 54e minute avec une frappe d’Alcácer trouvant le fond des filets.

Passer derrière a dû motiver Manchester United alors qu’ils nivelaient les choses à la 60e minute avec une routine de coup franc magnifiquement travaillée sur le terrain d’entraînement alors que Fernandes l’a levé à Telles qui l’a frappé de l’extérieur de la surface sur une demi-volée, trouvant le coin inférieur.

À partir de ce moment-là, c’est United qui a eu chance après chance, mais ils ont gaspillé la plupart d’entre eux.

Alors que le temps additionnel approchait, il semblait que Villarreal se dirigeait vers son huitième match nul en neuf matchs toutes compétitions confondues, mais l’histoire n’était pas tout à fait terminée.

Edinson Cavani a remporté le ballon, Fred l’a traversé dans la surface et une réduction fantastique et rapide de Jesse Lingard, qui avait remplacé Greenwood à la 89e minute, a parfaitement préparé le ballon pour Ronaldo au plus profond du temps additionnel.

L’émotion était tangible lorsque Ronaldo a retiré sa chemise et Ole a célébré avec jubilation avec son personnel.

Après ce qui a semblé être un âge, VAR a confirmé que le but était maintenu et quelques secondes après la reprise, l’arbitre a donné le coup de sifflet final.

Pour un neutre, c’était un match passionnant, pour les fans, c’était un match tendu qui a été remporté de la manière la plus satisfaisante.

Equipe : De Gea, Dalot, Varane, Lindelof, Telles (Fred 89), McTominay, Pogba (Cavani 75), Fernandes, Sancho (Matic 75), Greenwood (Lingard 89), Ronaldo.