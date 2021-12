Rapport de match: Manchester United 3-1 Burnley – victoire impressionnante pour les Reds – Man United News And Transfer News

Manchester United a clôturé 2021 avec une victoire à domicile contre Burnley.

Les Reds ont battu l’équipe de Sean Dyche 3-1 dans ce qui a été un match brillant pour Scott McTominay.

C’est Burnley qui a eu la première chance de la mi-temps, une belle livraison de McNeil a été dirigée de haut en bas par Wood.

Cela ressemblait à une de ces nuits, le jeu était ouvert, c’était de bout en bout et la prochaine chance est tombée sur Ronaldo qui a marqué au but mais il l’a fracassé au-dessus de la barre.

Cependant, Ralf Rangnick avait exhorté son équipe United à être plus énergique et plus clinique et le prochain reniflement au but, ils en ont profité.

Greenwood s’est élancé à l’intérieur de la surface à la septième minute mais son tir a été bloqué, il lui est retombé gentiment et il a joué dans Ronaldo qui s’attardait au bord de la surface, sa première touche était lourde mais l’aurait bien préparé pour un tir du pied gauche si McTominay ne l’avait pas battu et l’a écrasé dans le coin inférieur avec son pied droit.

United a bien tenu le ballon et a défendu avec défi lorsque Burnley a réussi à avancer.

Vers la vingtième minute, Luke Shaw, qui était revenu dans l’équipe avec un point à prouver, a fait un bond en avant et a décoché un tir à longue distance mais malheureusement, il a fait onduler le filet latéral.

Un coup franc pour Burnley dans une zone dangereuse a conduit à une bonne période de possession pour l’équipe en bordeaux et bleu mais ils n’ont pas pu le faire compter à cette occasion.

En fait, c’est United qui a de nouveau saisi ses chances alors qu’une confusion entre les défenseurs de Burnley a permis à Shaw de mettre en place Jason Sancho qui a dansé dans la surface et l’a inséré dans le coin le plus éloigné, bien qu’il ait été crédité comme un but contre son camp ayant pris une légère déviation de Ben Mee.

Ronaldo travaillait dur et avait une autre chance et Greenwood visait également à se placer sur la feuille de match avec un tir puissant trouvant les gants de Hennessey.

McTominay appréciait son jeu et a couru sur un ballon, le prenant pour la première fois, une fusée d’un tir a été superbement poussée sur le poteau par Hennessey mais Ronaldo était là pour le rebond et l’a tapé alors que Hennessey se remettait sur ses pieds.

Cependant, Burnley a répondu et en quelques minutes, ils en avaient récupéré un. Aaron Lennon avec une course brillante dans la surface l’a niché dans le coin le plus éloigné.

La seconde mi-temps a commencé et United a repris là où ils s’étaient arrêtés avec une chance pour Ronaldo qui est passé à côté. Greenwood a également tiré une autre roquette sur le but de Burnley mais elle a été bien sauvée par Hennessey.

Sur un corner de Burnley, United a lancé une contre-attaque avec Sancho en tête de la charge. La défense de Burnley a riposté et Sancho a hésité, finalement c’est Scott McTominay qui a réussi le tir, une autre frappe puissante à longue portée qui a été renversée par Hennessey au-dessus de la barre. McTominay aurait pu réussir un triplé !

C’était au tour de Cavani de tirer. Sancho a croisé Ronaldo qui l’a dirigé vers Cavani. Il l’a pris pour la première fois, glissant dessus la première fois, le faisant exploser directement sur le gardien à bout portant, frappant Hennessey au visage. Encore un superbe arrêt de l’international gallois.

United n’a pas tout fait à sa manière, Burnley a montré de bons sorts et a eu quelques occasions tardives sur coups de pied arrêtés, mais United avait plus de dynamisme que lors des matchs récents et cela a payé.

United a terminé 2021 avec une victoire fantastique devant les supporters locaux au Theatre of Dreams.

Equipe : De Gea, Wan-Bissaka, Bailly (Varane 66), Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Sancho, Greenwood (Dalot 81), Cavani, Ronaldo (Fred 93)