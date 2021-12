Rapport de match: Manchester United 3 – 2 Arsenal – Les Diables rouges remportent la rencontre ding-dong – Man United News And Transfer News

Manchester United a remporté la victoire contre Arsenal ce soir sous le regard du nouveau manager Ralf Rangnick depuis les tribunes.

Les Reds se sont imposés dans un match entouré de controverses et de drames et Cristiano Ronaldo a remporté sa propre victoire personnelle.

Arsenal a obtenu un corner dès la première minute et c’était une chance pour les visiteurs de dégager la ligne par Marcus Rashford. Deux autres corners ont suivi alors qu’Arsenal maintenait la pression dans ces premières minutes.

Dans les dix premières minutes, Bruno Fernandes a décoché un tir mais c’était doux et facile pour Ramsdale de se rassembler. A l’autre bout Aubameyang a pris une frappe mais De Gea a sauvé, bas à sa gauche.

La percée est survenue pour Arsenal après une étrange tournure des événements. Avec de Gea blessé au sol après que Fred se soit tenu à la cheville, Smith Rowe a eu un tir doux pour trouver le fond du filet, un tir sans aucun doute de Gea aurait sauvé s’il avait été sur ses pieds. Initialement, l’arbitre Martin Atkinson a soufflé pour une balle perdue, mais après une longue vérification VAR, le but a été accordé.

Après cela, United a eu une bonne période de possession mais n’a pas réussi à égaliser, la défense d’Arsenal était solide.

Pendant ce temps, Arsenal a réalisé de bonnes courses mais Telles était en forme et a fait de brillants tacles au bon moment.

United grandissait dans le match et a trouvé un égaliseur à la 44e minute. Bruno Fernandes magnifiquement connecté avec une croix à travers la boîte de Fred. Ramsdale y a mis la main mais il n’a pas pu s’en empêcher.

Ronaldo a eu des occasions dans la mi-temps aussi, il était déterminé à essayer un but à vélo, il n’a pas réussi à se connecter avec l’un et l’autre qu’il a mis à côté! Si quelqu’un pouvait le faire, c’était bien Ronaldo, donc vous ne pouvez pas lui reprocher d’avoir essayé.

La deuxième mi-temps a de nouveau commencé avec du football de bout en bout. De Gea a effectué un fantastique arrêt réactif à sa droite tandis que Ramsdale a étouffé un certain nombre d’occasions pour les Reds, notamment un tir à longue distance de Marcus Rashford.

À la 53e minute cependant, la percée est venue. Rashford a fait une bonne course dans la surface et a joué avec Cristiano Ronaldo qui l’a propulsé dans le coin inférieur. Son 800e but en carrière et c’était quelque chose à célébrer !

Cependant, cela a été de courte durée car deux minutes plus tard, Martinelli a passé le ballon à travers la surface de l’autre côté et Odegaard avait l’espace pour le placer dans le coin inférieur du but de de Gea.

Martin Atkinson a écarté les cris de pénalité de United alors que Fred tombait dans la surface sous un défi maladroit du buteur d’Arsenal. VAR n’a pas tardé à intervenir lorsque l’arbitre a été appelé sur le moniteur. C’était une pénalité claire.

Qui le prendrait, Ronaldo ou Fernandes ? C’était Ronaldo, qui avait son 801e but en ligne de mire. Il se ressaisit, puis a envoyé une fusée, droit au milieu – l’avance de United a été rétablie.

Encore une fois, alors que le Theatre of Dreams éclatait en chanson, Arsenal était à la recherche d’un égaliseur et une série de corners nerveux et de coups francs s’ensuivit.

Cela a abouti à un tir à bout portant d’Aubameyang qui a été miraculeusement sauvé par de Gea.

Ce fut une vingtaine de minutes nerveuses pour les Reds alors que leur nouveau manager Ralf Rangnick les regardait depuis les gradins. Ils ont tenu bon alors que Carrick remplissait ses fonctions de direction toujours invaincu.

Equipe : de Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Sancho, Fernandes (Van de Beek 90), Rashford (Lingard 79), Ronaldo (Martial 88)