Rapport de match: Manchester United 3-2 Atalanta – Man United News And Transfer News

Manchester United a gagné 3-2 dans un autre affrontement passionnant de la Ligue des champions au Theatre of Dreams.

United est revenu de 2-0 à la mi-temps pour remporter les trois points dans ce qui restera comme une victoire historique.

La première occasion s’est présentée à l’intérieur de la troisième minute, une belle balle en profondeur de McTominay a vu Rashford en tête-à-tête avec le gardien, mais l’attaquant de retour a été jugé hors-jeu alors qu’il tirait large.

Au cours des dix premières minutes, les choses se sont déroulées de bout en bout, l’Atalanta n’ayant aucune chance nette, mais appelant néanmoins les défenseurs de United à l’action.

La percée est intervenue à la 15e minute et ce sont les visiteurs qui ont mené 1-0 grâce à Pasalic. Le mouvement est venu d’un rapide libre et d’une course que la ligne de fond de United n’a pas réussi à suivre.

Le gardien de l’Atalanta a été contraint à un arrêt après que Fred ait tiré sur la cible depuis l’intérieur de la surface, un arrêt crucial pour garder l’avance des visiteurs.

Peu de temps après, l’Atalanta a doublé son avance. Encore une fois, cela a commencé sur un coup de pied arrêté, un corner mal défendu, l’Atalanta voulait le ballon plus que n’importe lequel de nos joueurs et Demiral a trouvé le fond des filets.

Juste avant la mi-temps, Fred a eu une autre chance qui est passée juste à côté, suivi de Rashford qui a frappé la barre transversale.

Un certain nombre d’opportunités sont apparues pour les hôtes après la pause, y compris ce qui semblait être une gardienne pour l’homme vedette Ronaldo.

En fin de compte, c’est le retour de Marcus Rashford qui avait regardé toute la nuit avec humour qui a trouvé un but de retour. Une course brillante de l’attaquant a été repérée par une passe parfaitement pondérée de Bruno Fernandes.

United s’est allumé après cela, Rashford a allumé le feu.

Cela a continué à être de bout en bout après cela avec des chances des deux côtés. David De Gea a maintenu United avec deux arrêts fantastiques, l’un après l’autre.

L’égalisation pour United est venue d’une source improbable, Harry Maguire a dérivé dans l’espace et a tiré pour la première fois avec son pied droit alors qu’il recevait un centre de Cavani.

Le jeu était grand ouvert maintenant, un autre but était à venir et Old Trafford le savait.

Qui d’autre pourrait remporter le vainqueur à part Cristiano Ronaldo ! Shaw l’a conduit dans la surface et Ronaldo est monté plus haut que tout le monde et l’a dirigé vers le fond du filet alors qu’Old Trafford se déchaînait.

Il restait encore une dizaine de minutes, United pouvait-il tenir le coup ? Une autre série de corners pour l’Atalanta a obligé les fans à se ronger les ongles.

Au coup de sifflet final, Ronaldo s’est mis à genoux, l’émotion est claire.

Les deux gardiens ont réalisé un match exceptionnel malgré le thriller de cinq buts. En seconde période, United est passé du bas du tableau au sommet, gardant les espoirs de United en Ligue des champions.

Equipe : de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, (Pogba 66), Fred (Matic 88), Greenwood (Sancho 73), Bruno Fernandes, Rashford (Cavani 66), Cristiano Ronaldo