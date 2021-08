Rapport de match: Manchester United u23s 2 – 2 Kidderminster Harriers – Man United News And Transfer News

in

Les moins de 23 ans de Manchester United ont poursuivi leur pré-saison avec un déplacement à l’extérieur contre les Kidderminster Harriers après leur victoire 5-1 la semaine dernière sur Stalybridge Celtic.

La jeune équipe, dirigée par Dylan Levitt, affrontait une équipe expérimentée de Kidderminster de la Ligue nationale Nord.

Il n’a pas fallu longtemps aux jeunes de United pour prendre le devant de la scène, car une course de 35 mètres d’Ethan Laird a déclenché une attaque qui a conduit Alvaro Fernandez à passer de l’aile gauche à Omari Forson, qui a marqué le cinquième minute.

Forson, 17 ans, est devenu plus tard fournisseur alors qu’il décrochait une passe bâclée de Kidderminster au centre du parc avant de se faufiler à travers Charlie McNeill sur le côté droit.

Un centre bien placé de McNeill a trouvé le chemin de Shola Shoretire, qui a donné une avance de 2-0 à United à la 33e minute.

La mi-temps a vu l’introduction de Charlie Wellens, Dillon Hoogewerf et Joe Hugill alors que Neil Wood essayait de mettre toute l’équipe en forme.

La seconde mi-temps a vu l’équipe hors-ligue riposter en tirant plusieurs arrêts du gardien tchèque, Ondrej Mastny.

Frapper à la porte, un centre dangereux de la gauche par Kidderminster a laissé Fernandez se précipiter vers son propre but et forçant une tête mal évaluée dans son propre filet.

Conservant leur avance durement combattue, un coup dur est tombé dans les dernières minutes du match alors que Sam Austin de Kidderminster a frappé une demi-volée de frappe merveilleuse à 20 mètres, ne laissant aucune chance au gardien remplaçant Dermot Mee.

Le coup de sifflet final a retenti quelques instants plus tard, le score final étant nul 2-2.

Bien qu’il ne soit reparti qu’avec le tirage au sort, le manager Neil Wood s’est dit satisfait des efforts de son équipe en disant “c’est très bien terminé la pré-saison”.

Le match a vu le retour des absents blessés à long terme D’Mani Mellor et Mateo Mejia ainsi qu’une inclusion surprise de Joseph Oluwu.

Récemment libéré des moins de 23 ans d’Arsenal, Oluwu est un défenseur central actuellement à l’essai avec le club et espère combler le vide laissé dans l’équipe par les mouvements de prêt de Will Fish et Di’Shon Bernard.

Composition de United : Mastny (Mee, 80 ans) ; Laird (Wellens, 46 ans), Olowu (Iqbal, 57 ans), Hardley, Fernandez ; Levitt (c) (Savage, 66 ans), Galbraith (Svidersky, 66 ans) ; Shoretire (Meija, 68 ans), Hannibal (Mellor, 68 ans), Forson (Hoogewerf, 46 ans) ; McNeill (Hugill, 46 ans).

Charlie McNeill, Ethan Galbraith et Hannibal en action contre Kidderminster pic.twitter.com/pBYEqNN21K – Académie utdreport (@utdreportAcad) 6 août 2021