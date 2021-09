Rapport de match: Manchester United Women 1-6 Chelsea – Man United News And Transfer News

in

Marc Skinner a subi sa première défaite en tant que patron de Manchester United Women après avoir perdu 6-1 à domicile contre Chelsea.

L’équipe d’Emma Hayes s’est battue, forçant Mary Earps à réaliser un fantastique arrêt dès la première minute.

Cependant, les visiteurs ont ouvert le score à la deuxième minute après qu’une série d’erreurs à l’arrière ait conduit Fran Kirby à passer devant Earps.

Après un bon passage de jeu pour les Reds, qui n’ont su capitaliser sur aucune de leurs occasions, Pernille Harder a doublé l’avance des visiteurs à la 25e minute.

Sam Kerr a ensuite inscrit son nom sur la feuille de match juste avant la mi-temps. United a peut-être été malmené car ils pensaient qu’ils auraient dû avoir un coup franc dans la construction.

Alessia Russo a remplacé Lucy Staniforth à la mi-temps et a eu un impact immédiat en en récupérant un pour l’équipe locale dans les trois minutes suivant la reprise après qu’Ella Toone l’ait jouée.

Quelques instants plus tard, Sam Kerr a marqué à nouveau pour Chelsea et même s’il semblait hors-jeu, le but était maintenu.

United a ensuite eu une série d’occasions de revenir dans le match, leur meilleure venant de la super sub Alessia Russo dont la frappe puissante a secoué la barre transversale.

Malheureusement, ce sont les Bleus qui ont tenté leur chance, le remplaçant Drew Spencer marquant leur cinquième, à cinq minutes de la fin.

Earps s’est tenu droit et a fait un fantastique arrêt dans le temps additionnel, mais malheureusement pour United, il a dévié un défenseur et s’est retrouvé sur le chemin de Fleming qui l’a inscrit pour le sixième de Chelsea.

https://mobile.twitter.com/ManUtdWomen/status/1442141157589282818

Équipe unie : Earps ; Blundell, Mannion, Thorisdottir, Batlle ; Zelem, Groenen (Ladd 65); Hanson, Staniforth (Russo 46), Galton (Jones, 80) ; À une