Rapport de match: Manchester United Women 2-2 Leicester City Women – Man United News And Transfer News

Marc Skinner’s United a raté une occasion en or de dominer son groupe de la Coupe Conti alors que Leicester s’imposait aux tirs au but à Leigh Sports Village.

Les anciens Reds Jess Sigsworth et Abbie McManus faisaient partie des onze de départ des Foxes, ce dernier étant le capitaine de l’équipe.

United s’est montré prometteur en jouant un bon football offensif, mais ils ont eu du mal à maintenir leur ligne.

À la sixième minute, le ballon a été retiré alors que les fans et les joueurs ont applaudi pendant une minute à la mémoire d’Arthur Libinjo-Hughes.

Batlle a eu une bonne occasion dans les vingt premières minutes, elle a trouvé l’espace au bord de la surface et a décoché le tir mais il a survolé la barre.

La meilleure chance de la mi-temps est cependant venue pour Lucy Staniforth, une belle balle jouée à travers la surface a trouvé son chemin vers elle, elle a reçu beaucoup d’espace par la défense de Leicester et elle s’est connectée avec elle la première fois mais elle est passée à côté.

United en viendrait à regretter leurs occasions manquées car contre le cours du jeu, c’est Leicester qui a fait la percée. Howard s’est levé le plus haut d’un coin et l’a dirigé vers le fond du filet.

Il y avait peu d’urgence parmi les joueurs de United, mais il semblait qu’ils allaient entrer à un demi-but de retard.

Une autre occasion prometteuse est venue de Leah Galton qui a décoché un tir du pied droit au bord de la surface mais n’a pas pu trouver le but car il a volé juste au-dessus de la barre transversale.

La seconde mi-temps a commencé et United a bien commencé. À peine trois minutes après la reprise, Russo a trouvé le fond du filet alors que Galton l’a choisie avec une belle passe à travers la surface.

La prise de décision de l’arbitre était discutable, car les trois premiers cartons jaunes qu’elle a pêchés concernaient des joueurs qui tiraient après le lever du drapeau. De nombreuses fautes sont restées impunies.

Leicester a eu une chance étrange, la défense de United a semblé disparaître et Flint a marqué au but mais a pris une grosse touche et Baggaley est sorti pour le réclamer.

C’est Leicester qui a repris l’avantage, Baggaley a hésité à réclamer le ballon et il a été fendu entre ses jambes.

Moins d’une minute plus tard, la capitaine Katie Zelem a égalisé les Reds. Ce serait une dizaine de minutes nerveuses car il semblait qu’il se dirigeait vers les pénalités.

Le coup de sifflet à plein temps a retenti.

C’est Jess Sigsworth qui a pris la première place pour les Foxes, elle s’est convertie. Toone a remporté le premier but de United et est rentré à la maison.

Flint a également trouvé le fond des filets pour Leicester. Mannion a fait 2-2 pour United !

Ancien Rouge, McManus a mis les Foxes devant mais bas et au milieu, Russo a marqué.

Leicester a raté son quatrième alors que celui de Zelem a été bien sauvé par le gardien de Leicester.

Leicester a marqué son prochain but mais celui de Boe Risa a été bien sauvé. Leicester a pris le point de bonus et United a raté sa chance de dominer le groupe.

Équipe : Baggaley, Turner (Ladd), Mannion, Blundell, Batlle, Toone, Zelem, Galton (Fuso 88), Staniforth (Hanson 78), Russo, Boe Risa