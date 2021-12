Rapport de match: Newcastle United 1-1 Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a perdu des points sur la route en faisant match nul 1-1 à Newcastle ce soir.

La première vraie chance est venue pour Newcastle et ils en ont profité, Varane s’est fait prendre en possession et Saint-Maximin a trouvé le fond des filets après avoir décoché une frappe du bord de la surface de réparation.

Bien qu’ils aient eu une bonne période de possession, United était faible défensivement et a montré peu d’étincelles à l’avant sans vrais tirs cadrés au cours de la première demi-heure.

C’est Newcastle qui a de nouveau trouvé le fond des filets, Callum Wilson dépassant David de Gea de l’intérieur de la surface, mais le drapeau de hors-jeu a sauvé les Reds.

United s’est incliné 1-0 à la mi-temps et Rangnick en avait assez vu, il a décidé de faire venir Sancho pour Fred et Greenwood est parti pour faire place à Edison Cavani.

Cela n’a fait aucune différence au début, puisque Newcastle a de nouveau commencé la mi-temps sur le pied avant avec Saint-Maximin ayant une chance d’environ six mètres, miraculeusement sauvé par de Gea.

La première occasion de la mi-temps de United est toutefois survenue quelques instants plus tard lorsque Marcus Rashford a décoché un tir de l’extérieur de la surface qui s’est enroulé vers le but mais a été renversé par Dubravka.

United créait certainement plus d’occasions en seconde période qu’en première période, car les deux remplaçants se sont combinés pour créer une excellente occasion d’égaliser, mais Cavani a juste touché le large.

Environ dix minutes après le début de la mi-temps, Newcastle a demandé l’expulsion de Ronaldo après que sa jambe arrière ait attrapé Ryan Fraser, mais heureusement, le défi téméraire ne lui a valu qu’un jaune.

Rashford faisait de son mieux pour créer une étincelle pour les Red Devils, essayant de briser chaque fois que l’occasion se présentait, mais ses coéquipiers n’étaient pas sur la même longueur d’onde.

Cependant, les Reds ont fait la percée et c’est le super-sous Cavani qui a marqué le but. Il a pris un tir qui a été bien bloqué par la défense de Newcastle mais il a atterri une fois de plus juste aux pieds de l’Uruguayen et il a trouvé le fond des filets avec la deuxième tentative.

Ce n’était pas la dernière chance qu’il avait non plus, car quelques instants plus tard, il frappait le poteau à bout portant après un magnifique centre de Rashford.

C’est De Gea qui a maintenu United dans le jeu alors qu’il réalisait un magnifique arrêt pour nier Almiron à la 88e minute après que Murphy ait secoué les boiseries.

United s’est approché alors que Dubravka est venu au bord de sa zone pour récupérer le ballon mais l’a laissé tomber, dans ce qui ressemblait à un ralenti, Sancho l’a bu à Cavani qui a essayé de le frapper sur le gardien mais ils avaient donné à Newcastle le temps de récupérer les hommes sur la ligne et ils l’ont facilement effacé.

Ce fut une journée décevante pour les Reds qui réussissent tout juste à sauver un point. United est septième après seize jours d’absence.

Équipe : De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Rashford, Fernandes, Greenwood, Ronaldo. Sous-titres : Cavani, Sancho, Matic