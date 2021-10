Rapport de match: Tottenham Hotspur 0-3 Manchester United – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer peut pousser un soupir de soulagement ce soir alors que son équipe de Manchester United a rebondi pour remporter une victoire 3-0 à l’extérieur des Spurs.

Les Spurs se sont battus dès le coup d’envoi, les deux équipes avaient un point à prouver et c’était clair dès le début.

Son a eu la première chance du match avec un tir de l’extérieur de la surface, il a dévié large de Fred mais les Spurs n’ont rien pu faire avec le corner.

Une demi-opportunité pour Edison Cavani a suivi à l’autre extrémité alors qu’il devenait devant Dier mais ne pouvait que la tête large. Quelques instants plus tard, il a eu un autre tir dans la surface mais il a été bloqué. United montrait plus d’ambition que lors du match précédent.

Malgré tout l’examen minutieux qu’ils ont reçu après la défaite du week-end dernier, Shaw et Wan-Bissaka ont semblé vifs dans les quinze premières minutes, délivrant de bons centres dans la surface.

Shaw et Maguire ont tous deux reçu des cartons jaunes dans la première demi-heure. Maguire a mené à un coup franc des Spurs à la limite de la surface mais il a été touché directement dans le mur.

Après que Son ait raté une gardienne à quelques mètres seulement, les Spurs ont trouvé le fond des filets dans un coin, mais heureusement pour les Reds, il a été exclu pour hors-jeu.

La meilleure chance de United de la mi-temps est venue d’une source improbable alors que Fred l’a frappé fort de l’extérieur de la surface, forçant Lloris à effectuer un arrêt.

Les visiteurs ont fait la percée lorsque leurs deux internationaux portugais se sont parfaitement liés. Une belle livraison de Fernandes a flotté aux pieds de Ronaldo qui avait fait un tour dans le dos et l’a rentré à la maison pour la première fois sous un angle serré. « Viva Ronaldo » a chanté les fans à l’extérieur !

United a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant, Ronaldo a fait une course brillante et a tiré une fusée absolue devant Lloris mais le drapeau s’est levé.

Les Spurs ont grandi dans le jeu après cela, dominant la possession, repoussant United.

Cependant, c’est encore United qui a perforé la défense des Spurs. Fernandes a effrontément entaillé le ballon près de la ligne médiane, l’a renvoyé à Ronaldo qui a vu la course de Cavani et une fois le ballon à ses pieds, il n’y avait aucune chance qu’il le rate.

L’homme vedette de United, Ronaldo, a été retiré peu de temps après, laissant la place à Marcus Rashford, qui tenait à impressionner après avoir été lâché sur le banc après la défaite de Liverpool.

Les Spurs ont cependant répondu en prenant Cavani en possession et en lançant une contre-attaque, mais les hôtes n’ont pas pu capitaliser.

Au lieu de cela, c’est le super sous-marin Marcus Rashford qui a marqué le but suivant après une course parfaitement chronométrée l’a vu en tête-à-tête avec Lloris, et il l’a joyeusement passé devant le gardien à la 86e minute.

Bien que les Spurs aient parfois menacé, ces moments ont été éphémères tandis que United semblait jouer davantage en équipe. Les joueurs expérimentés ont lancé l’attaque tandis que les jeunes l’ont terminée.

Équipe : De Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw, Fernandes (Matic 76), Cavani (Lingard 82), Ronaldo (Rashford 71)