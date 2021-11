Rapport de match: Villarreal 0-2 Manchester United – Man United News And Transfer News

Michael Carrick a un taux de victoire de 100% en tant qu’entraîneur alors qu’il remporte son premier match à la tête de Manchester United.

Les Reds ont battu Villarreal 2-0 à l’extérieur en Ligue des champions alors qu’ils étouffaient le drame des derniers jours pour remporter la victoire.

Après un petit retard dû à un problème technologique avec le système de communication de l’arbitre, le match a commencé.

La première vraie chance pour United est venue lorsque McTominay a obtenu sa tête sur la fin d’un coup franc de Telles mais n’a pu trouver que le filet latéral.

De l’autre côté, Villarreal avait un bon tir cadré que De Gea a abattu et poussé. Il était clair que ce match pouvait aller dans les deux sens.

Villarreal a grandi dans le jeu et la faible confiance de United commençait à se montrer alors que sa défense était appelée à l’action à plusieurs reprises.

David de Gea réalisait un match brillant avec un autre arrêt fantastique, bas à sa droite pour le maintenir à 0-0 vers la demi-heure.

Ronaldo a eu une chance quelques instants plus tard alors que Telles lui offrait un superbe centre, il s’est élevé au-dessus de tout le monde et l’a dirigé entre les mains du gardien de but.

Tout était à égalité à la pause, mais la seconde mi-temps a commencé avec Villarreal partant de l’avant-pied, remportant un corner tôt.

Pour United, c’est Fred qui a eu le meilleur tir alors qu’il frappait de l’extérieur de la surface, mais encore une fois, il s’est niché en toute sécurité dans les bras du gardien.

De Gea a de nouveau maintenu United en lice à la 59e minute alors que Trigueros avait un puissant tir cadré et le numéro un de United a réussi un arrêt incroyable pour priver Villarreal de l’avantage.

Combien de fois l’Espagnol a-t-il pu sauver son équipe de Manchester ?

United devenait de plus en plus profond, il était temps de faire bouger les choses alors que Marcus Rashford et Bruno Fernandes étaient présentés.

La meilleure chance pour United est venue de Jadon Sancho, le jeu de liaison de United lui a permis de couper à travers leurs défenseurs et de repousser son tir, mais le gardien a fait un bon arrêt avec son pied pour empêcher les Reds.

La percée est venue quelques instants plus tard des visiteurs ! Le bon pressing et l’anticipation de Fred ont forcé Villarreal à commettre une erreur sur un coup de pied de but. Il a bien atterri pour Ronaldo qui avait une grande conscience de la position des gardiens et il l’a fait tomber dans le filet. Viva Ronaldo a chanté les fans à l’extérieur.

United pourrait-il tenir?

Leurs queues étaient levées alors que Ronaldo se voyait offrir une autre chance. Il y a eu une courte tête du gardien que Ronaldo a anticipée et s’est accrochée avec l’extérieur de son pied droit, mais elle est passée juste à côté.

Quelques instants plus tard, Marcus Rashford a eu une chance qui a été bien sauvée par le gardien. Un bon jeu de liaison entre Rashford et Wan-Bissaka a vu ce dernier faire une course dans la surface mais son centre a été bloqué.

United a maintenu l’intensité et un grand but d’équipe s’en est suivi. Ronaldo a magnifiquement passé à Rashford qui l’a joué à Fernandes qui avait fait une excellente course, il l’a lâché avec une touche légère pour Jadon Sancho pour le ramener à la maison pour son premier but à Manchester United. Il avait travaillé dur toute la nuit et méritait cette récompense.

Equipe : de Gea, Telles, Maguire, Wan-Bissaka, Lindelof, Van de Beek (Fernandes 66), McTominay, Fred, Sancho, Martial (Rashford 66), Ronaldo