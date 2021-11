Rapport de match: Watford 4-1 Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a subi une autre défaite humiliante en Premier League en s’inclinant 4-1 contre Watford cet après-midi.

L’équipe locale était sur le devant de la scène dès le coup d’envoi et a écopé d’un penalty dès le début. David de Gea est descendu bas à sa gauche et l’a sauvé mais Kiko Femenia a fait exploser le rebond dans le toit du filet.

Cependant, VAR a exclu le but après qu’il a été jugé que Femenia avait empiété dans la surface avant que le penalty ne soit prononcé. Le verdict – la peine a dû être reprise.

Dans une séquence de jeu presque identique, de Gea a une nouvelle fois sauvé le coup franc d’Ismaila Sarr !

Il était clair que cela allait être un match enflammé, avec les deux équipes gonflées après la séquence d’ouverture des événements. McTominay, qui avait donné le penalty en premier lieu, a écopé d’un carton jaune dans les vingt premières minutes.

Watford a eu des attaques prometteuses, mais quant à United, ils ont à peine sorti de leur propre moitié, apparemment bloqués en mode retraite, ce n’était donc pas une surprise lorsque l’équipe locale a pris l’avantage à la 28e minute. Joshua King s’est accroché au centre d’Emmanuel Dennis avec son pied gauche, le faisant passer devant de Gea.

United a tenté de répondre avec Rashford prenant un centre de Bruno Fernandes sur la demi-volée, mais Foster s’est bien incliné pour garder Watford devant.

C’est encore une fois Watford qui a capitalisé sur leurs chances avec Sarr se rachetant pour ses chances de penalty manquées, marquant un tir du pied droit.

United semblait vaincu avant même d’avoir atteint la mi-temps, la seule vraie qualité étant les arrêts sur penalty de de Gea. Pourraient-ils réagir en seconde période ou serait-ce un autre résultat embarrassant pour les Reds de Solskjaer ?

Solskjaer a pris des mesures drastiques à la mi-temps en remplaçant Rashford, qui avait le seul tir cadré pour les Reds, par Martial tandis que McTominay était remplacé par Van De Beek.

C’est le paria néerlandais qui a eu un impact instantané, marquant un but à la 50e minute. Ronaldo, au lieu de le diriger lui-même, l’a dirigé vers le but de Donny qui n’allait pas manquer de si près ! Le retour était-il en marche ?

United n’a pas abandonné à partir de ce moment-là, Fernandes ayant un tir qui a rebondi juste à côté du poteau et le tir de Ronaldo a été frappé au-dessus de la barre par Foster.

United a cependant regretté ses occasions manquées et Watford est passé en seconde période. La misère de Manchester United a été aggravée par un deuxième carton jaune pour Harry Maguire. Les Reds étaient à dix.

Ronaldo pensait avoir trouvé l’égalisation mais il a été jugé hors-jeu. Quelques instants plus tard, dans des hectares d’espace, son coéquipier portugais a eu un tir mais il l’a fait exploser au-dessus de la barre.

Le but de la lueur d’espoir de Van de Beek n’avait été qu’un bref aperçu de ce qui aurait pu être lorsque Watford a marqué dans les arrêts de jeu… deux fois ! Deux tirs presque identiques sont venus de Pedro et Dennis à la 92e et à la 96e minute, Foster remportant la passe décisive à la seconde.

Le coup de sifflet final ne pouvait pas arriver assez tôt pour Solskjaer et ses hommes qui avaient eu plus qu’une mauvaise journée au bureau !

Equipe : de Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Dalot 85), McTominay (Van de Beek 45), Matic, Sancho (Lingard 91), Fernandes, Rashford (Martial 45), Ronaldo.