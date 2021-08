Rapport de scoutisme : Femmes de Manchester City ; Qualifications UWCL

Le Real Madrid Femenino ajoutera deux nouveaux chapitres à son folklore lorsqu’il affrontera Manchester City lors des éliminatoires de l’UEFA Women’s Champions League. Le match aller se jouera le 31 août au stade Alfredo Di Stéfano (les billets ont été vendus en une journée). Le match retour est prévu le 8 septembre.

Le Real Madrid a signé huit signatures au début de la saison. Nahikari García, Athenea del Castillo, Lucía Rodríguez et Rocío Gálvez composent l’afflux de jeunes talents espagnols et ont été complétés par des vétérans chevronnés comme Méline Gérard, Esther González et Claudia Zornoza. Le dernier transfert est Caroline Møller Hansen, une attaquante danoise de 22 ans. L’équipe de David Aznar entre dans cette égalité après avoir disputé deux tournois amicaux de pré-saison contre des équipes comme Turbine Potsdam et Real Sociedad.

Bien qu’il s’agisse de la toute première apparition à l’UWCL pour le Real Madrid, Manchester City a de l’expérience à son actif. L’équipe de Gareth Taylor est devenue la première équipe à battre Barcelone en temps réglementaire lors du match retour de leur match de quart de finale 20/21. Jetons un coup d’œil à la façon dont City aime s’organiser et aux joueurs qui pourraient s’avérer décisifs dans ce match.

Comment joue l’équipe de Gareth Taylor ?

Taylor a mis en place City dans un 4-3-3 la saison dernière, utilisant un milieu de terrain Keira Walsh-Caroline Weir-Sam Mewis trois. Cela était accompagné d’un trident attaquant composé de Lauren Hemp, Ellen White et Chole Kelly. City a préféré jouer par l’arrière en commençant par la gardienne, Ellie Roebuck, en la passant aux défenseurs centraux, qui ont déplacé le ballon au large vers l’arrière. Ils sont rarement allés loin des coups de pied de but. Beaucoup d’élan sur la progression est tombé sur les arrières latéraux, City préférant construire à travers leur côté droit pour profiter des capacités de jeu de balle de Lucy Bronze.

City aime garder la possession et épingler l’opposition avec jusqu’à six joueurs poussant pour attaquer (ailiers, arrières latéraux, attaquant et milieu de terrain), mais a également suffisamment de rythme en pause pour attraper les adversaires. Une fois que le ballon est dans le dernier tiers, City cherche à déplacer le jeu vers l’un des ailiers (Hemp ou Kelly), qui vise l’attaquant ou un milieu de terrain ou bat d’abord son marqueur, puis cherche un maillot bleu dans la surface.

Les courses tardives de l’ailier de l’autre côté sont vraiment dangereuses, Kelly et Hemp se combinant de cette façon à plusieurs reprises la saison dernière. Un bon exemple de cela serait contre Arsenal, lorsque Hemp a marqué une tête battante pour donner à City les 3 points après être arrivé en retard dans la surface au deuxième poteau.

Chiffre d’affaires de l’équipe de Manchester City

City a peut-être perdu les internationaux américains Mewis, Rose Lavelle et Abby Dahlkemper – qui sont tous revenus à la NWSL – mais ont fait quelques signatures astucieuses pour compenser ; l’effrayante Khadija Shaw est une autre option de but pour eux et Vicky Losada apporte de l’expérience. City a également signé le duo australien de Hayley Raso et Alanna Kennedy, qui offrent toutes deux à City une certaine flexibilité dans leur façon de jouer. Raso peut jouer en tant qu’ailier droit et arrière droit tandis que Kennedy est à l’aise pour jouer en défense ou en tant que milieu de terrain le plus profond.

Onze potentiel contre le Real Madrid

Joueurs à surveiller

Lauren Chanvre

Le Real Madrid aura la tâche colossale de garder Lauren Hemp silencieuse sur deux jambes. Sans doute la meilleure joueuse large d’Angleterre, Hemp a beaucoup à faire pour elle. La triple jeune joueuse de l’année (dans deux équipes différentes) peut souvent faire ressembler les défenseurs à de simples cônes d’entraînement avec sa capacité de dribble.

6. Lauren Hemp (20 ans, LW, /Man. City) Lauren Hemp a remporté deux fois le YPOTY féminin PFA (2018 et 2020). Après avoir raté le début du 20/21 en raison d’une blessure, son retour a vu City poursuivre une série de 15 matchs sans défaite en championnat (14V, 1D). L’ailier talentueux et industrieux est la clé de City. pic.twitter.com/NEJKAGwPnc – Yash (@Odriozolite) 21 mai 2021

Elle a une accélération rapide qui lui permet de créer une séparation de son marqueur en un clin d’œil ; adore piloter les défenses et aider son équipe à faire monter le ballon sur le terrain via ses carrys ; et n’hésite pas non plus à se battre physiquement. Sa conscience d’étirer le champ ou de dériver vers l’intérieur lorsque cela est nécessaire est brillante. C’est aussi une grande croiseuse.

Donner au chanvre n’importe quelle sorte d’espace pour attaquer, c’est juste demander des ennuis.

Khadija Shaw

La récente blessure d’Ellen White rend plus probable la présence de la nouvelle recrue de Manchester City, ‘Bunny’ Shaw. Elle arrive en Angleterre après une saison de 22 buts et 7 passes décisives, terminant meilleure buteuse de la ligue française. De plus, elle a terminé la saison en tant que meilleure assistante de Bordeaux, les aidant à décrocher une place de qualification UWCL dans le processus.

Shaw est trompeusement rapide et une figure dominante dans les airs, en raison de sa taille, ce qui en fait une menace sur les coups de pied arrêtés. Son jeu de hold-up est phénoménal et elle a un tir méchant sur elle, ce qui en fait une menace capable à distance.

Keira Walsh

Avec Bronze et Kelly tous deux absents en raison de blessures, le flanc droit de Manchester City est légèrement handicapé. Cela signifiera probablement un changement dans leur itinéraire principal de progression de balle, une grande partie passant par Walsh. Le joueur de 24 ans est l’un des meilleurs passeurs de ballon du jeu. Elle a une gamme brillante dans sa distribution et possède la vision de choisir des coureurs ou de trouver des corps entre les lignes, ce qui lui permet de contourner facilement la pression.

Walsh est celui qui fait vibrer City, agissant comme un lien entre la défense et l’attaque. Si Madrid devra réduire considérablement son temps de jeu pour reprendre le contrôle du jeu.

Profil de réussite de Keira Walsh saison 2019-20 L’un des meilleurs passeurs du monde. Sa gamme de distribution est brillante. Fait très bien circuler le ballon. Sa vision de jouer de longues passes vers l’avant est incroyable. Données de @StatsBomb Commentaires appréciés! pic.twitter.com/lvb1uX7H03 – Yash (@Odriozolite) 20 avril 2021

Caroline Weir

La reine des mondes est probablement une façon appropriée de décrire Caroline Weir.

Le milieu de terrain gaucher prend vie dans le tiers offensif du terrain. Elle est une dribbleuse brillante et a un contrôle rapproché impeccable, ce qui lui permet de naviguer facilement dans des espaces restreints et un groupe de corps.

Elle a des coups de pied arrêtés dans son arsenal et un long shot sur elle (évidemment). Weir aime conduire avec le ballon et se joindre à l’attaque à chaque occasion. Son contre-pressage est également brillant, permettant à son équipe de récupérer la possession en haut du terrain.

Weir est l’un des rouages ​​centraux de cette ville de Manchester. Elle est le débouché constant pour eux tout en construisant par l’arrière. Sa plage de passes lui permet de choisir des passes avec précision. Tout coule à travers elle et elle a formé l’un des meilleurs duos de milieu de terrain aux côtés de Keira Walsh. pic.twitter.com/DE7x6iuodV – Yash (@Odriozolite) 7 septembre 2020

Géorgie Stanway

La polyvalence est le nom de son jeu. Milieu de terrain offensif avec une bonne vision sur elle, Stanway a été alignée partout, même parfois comme arrière droite. La joueuse de 22 ans existe depuis des lustres malgré sa jeunesse et, par conséquent, possède des compétences raffinées entre les lignes, permettant à d’autres attaquants de jouer contre elle. Son positionnement et sa réception sur le demi-tour sont brillants et elle lâche le ballon rapidement pour punir les défenseurs qui ont été entraînés vers l’avant.

Le rythme de travail de Stanway est incroyable, ce qui en fait un atout majeur pour l’équipe car elle peut apporter l’équilibre. Elle n’a pas peur des combats physiques et des « arts sombres » et sait elle-même une chose ou deux sur le fait de marquer des hurleurs.

Le Real Madrid devra faire beaucoup de choses s’il veut prendre le dessus sur l’équipe de Taylor. Lors de la pré-saison de Las Blancas, nous avons assisté à des moments individuels impressionnants, mais nous avons également été témoins des vulnérabilités de la défense sur coup de pied arrêté et de la façon dont nos lignes défensives et intermédiaires ont lutté contre des attaquants rapides. La ville peut nous blesser de ces deux manières.

Nous avons également vu Madrid aligner différentes configurations, le 4-3-3 et le 4-4-2 en diamant faisant des apparitions. Il sera intéressant de voir comment Madrid fait face à la perte de Marta Cardona et fait de la place pour accueillir Esther, Nahikari et Kosovare Asllani, dont cette dernière est revenue d’un été à Tokyo avec l’équipe nationale. Nous verrons très probablement Asllani au match retour de ce match nul au lieu du premier. Aznar devra également gérer les minutes au sein de son équipe, alors que le championnat espagnol débutera le 4 septembre, avec le match d’ouverture contre Levante.

Le Real Madrid sera l’outsider et il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, mais une chose est sûre : hasta el final, VAMOS REAL !