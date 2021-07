Rapport de stress : les ratios de pertes sur prêts pourraient augmenter mais les banques ont suffisamment de capital, selon la RBI

in

Parmi les secteurs qui ont été durement touchés par les fermetures et les couvre-feux figurent le commerce de détail, les voyages, l’hôtellerie, l’aviation et les MPME.

La Reserve Bank of India (RBI) estime que les pertes sur prêts des banques pourraient augmenter de 232 points de base en glissement annuel à 9,8 % d’ici mars 2022 dans un scénario de stress de référence, même si les banques sont bien capitalisées pour gérer le stress.

La pandémie ayant nui aux entreprises de tous les secteurs, le ratio brut d’actifs non productifs (APN) pourrait atteindre 10,36% d’ici mars 2022 si le stress est modéré et 11,22% s’il est sévère, a déclaré jeudi la banque centrale.

Le gouvernement a mis en place des programmes de garantie de crédit pour les MPME ainsi que pour le secteur de la santé, qui devraient aider à relancer les entreprises et à freiner les défauts de paiement.

On s’attend désormais à ce que les banques du secteur public s’en tirent moins mal qu’auparavant, le ratio de créances douteuses devant atteindre 12,5 % d’ici mars de l’année prochaine ; en mars, ce ratio était de 9,54 %.

La bonne nouvelle est que les banques sont bien capitalisées et, de plus, ont des ratios de couverture des provisions élevés. La baisse de l’adéquation des fonds propres serait relativement faible et, même si les choses tournent vraiment mal, les 46 banques auraient des ratios d’adéquation bien supérieurs au minimum réglementaire de 9 %.

