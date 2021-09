Rapport de voyage de déverrouillage 2021 d’OYO : les Indiens adorent les longs week-ends ! Mysore et Darjeeling émergent des destinations populaires

Selon les données de réservation de voyages d’OYO, la tendance actuelle semble indiquer une nette augmentation de la demande de stations de montagne, suivie par les villes patrimoniales et les destinations balnéaires.

Il y a un pincement dans l’air et cela a tout à voir avec la joie des fêtes ! Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, les Indiens adorent les longs week-ends festifs et prévoient de se détendre en famille pendant la prochaine saison des fêtes. D’une certaine manière, la saison des fêtes déclenche l’optimisme des voyageurs indiens. Les vols connaissent une augmentation des réservations, les hôtels et les familles d’accueil connaissent un renouveau avant les fêtes de fin d’année. Avec les dernières tendances en matière de voyage, le rapport Unlocking Travel Report 2021 d’OYO met en évidence les principales tendances mondiales en matière de voyage et partage des informations sur certaines des destinations de loisirs les plus recherchées au monde.

Un changement frappant concerne le fait que 57% des voyageurs indiens préfèrent réserver plus près de la date du voyage, contrairement à avant lorsque toute l’expérience de voyage était planifiée tôt et que les réservations étaient faites des semaines ou des mois à l’avance.

Déverrouiller le rapport de voyage 2021 : Mysore et Darjeeling sont des destinations populaires

Selon les données de réservation par zone d’OYO, Mysore est en tête des classements de voyage en tant que destination de vacances la plus populaire dans le sud du pays. Darjeeling est devenue la destination la plus populaire du nord-est de l’Inde pour les voyageurs d’agrément. L’enquête auprès des consommateurs d’OYO indique que 37% des voyageurs préfèrent voyager à la montagne, alors que 33% préfèrent se détendre dans des destinations balnéaires et 14% apprécient les voyages en voiture ou visiter des lieux carrossables, suivis des villes patrimoniales et des pèlerinages.

Débloquer le rapport de voyage 2021 : comment les Indiens aiment les longs week-ends !

Récemment, les festivals Janmashtami et Ganesh Chaturthi ont ouvert la voie à de longs week-ends, relancé ainsi les réservations de voyages, principalement conduites par Jaipur, Pondichéry, Ooty et Mysore. Pour le week-end festif de Dussehra et de Guru Nanak Jayanti, les données de réservation d’OYO montrent que les voyageurs préfèrent partir en vacances dans les destinations de loisirs de l’Inde, avec Jaipur en tête de liste et suivi des plages de Goa.

En Inde, le rapport souligne que le personnel vacciné et les protocoles de désinfection dans les propriétés sont les deux principaux facteurs que les voyageurs prennent en compte avant de décider de leur prochaine destination de voyage et lieu d’hébergement.

Déverrouiller le rapport de voyage 2021 : l’Europe montre des signes de confiance dans les voyages

Les données de réservation d’OYO d’août à septembre 2021 montrent que l’Europe est sur le point de monter en flèche avec les premiers signes de confiance des voyageurs. La destination la plus réservée en Europe est la région de la mer Baltique en Allemagne, également appelée Riviera allemande, et est un lieu de vacances populaire, suivie de la ville balnéaire danoise de Blavand, de la Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas, suivie du Luxembourg en Belgique et de Salzbourg. en Autriche.

Déverrouiller le rapport de voyage 2021 : Augmentation des recherches de destinations touristiques locales en Malaisie

Avec l’assouplissement des blocages en Asie du Sud-Est, le rapport d’OYO cite une augmentation notable des PME et des voyages essentiels à travers les villes d’affaires couvrant Jakarta, Bandung, entre autres. OYO a observé une augmentation des recherches de destinations touristiques locales en Malaisie telles que Kuala Lumpur et Selangor. Étant donné que le verrouillage prévaut toujours en Malaisie, l’augmentation des recherches liées aux voyages souligne que les gens veulent voyager une fois que le pays assouplit le verrouillage et est ouvert aux touristes.

Il n’est donc pas surprenant que les données d’OYO sur les préférences de voyage couvrant différentes zones géographiques au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie et plus particulièrement en Inde montrent que les pousses vertes du renouveau dans le segment des voyages et de l’hôtellerie sont importantes.

