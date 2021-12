Rapport d’entraînement: Leon Goretzka du Bayern Munich aux prises avec un problème de hanche, Josip Stanisic manquera plusieurs matchs, Michael Cuisance et Bouna Sarr ont frappé

Ce n’est pas une bonne nouvelle : le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka a fait son retour à l’entraînement aujourd’hui, mais il a également été révélé que l’international allemand souffrait d’un problème de hanche, ce qui a écourté sa séance après seulement 30 minutes.

Le journaliste de Sky, Torben Hoffmann, a rapporté pour la première fois les nouvelles de la session plus tôt dans la journée :

Aujourd’hui en formation au départ ! Après la visite d’hier chez le médecin, @leongoretzka_ fait partie de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. @SkySportNewsHD @SkySportDE

Les informations à partir de ce point, cependant, ne font qu’empirer :

Leon Goretzka a dû interrompre l’entraînement après environ 30 minutes et est entré dans les vestiaires. Le milieu de terrain reste incertain pour le match de samedi à Dortmund [Bild] pic.twitter.com/U0XxJ8hyiq – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 décembre 2021

Selon Abendzeitung, la sortie de Goretzka du match de samedi contre Arminia Bielefeld n’avait rien à voir avec sa performance, mais tout à voir avec sa hanche :

Goretzka avait récemment souffert de problèmes de hanche et a dû être remplacé au début du dernier match à domicile contre Arminia Bielefeld (1-0). On ne sait pas si son absence mercredi était liée à la blessure à la hanche.

Si Goretzka était incapable de jouer, il semblerait que Julian Nagelsmann pencherait pour l’utilisation de Corentin Tolisso et Jamal Musiala au milieu de terrain central. Joshua Kimmich et Marcel Sabitzer sont tous deux déjà exclus et Marc Roca serait probablement considéré comme une réserve profonde à ce stade.

Dans d’autres bonnes nouvelles :

Alors que Tanguy Nianzou a repris l’entraînement, mais Bouna Sarr et Michal Cuisance n’ont pas pratiqué :

Tanguy Nianzou a repris l’entraînement complet aujourd’hui après s’être remis de son problème d’épaule – Josip Stanišić, Bouna Sarr et Mickaël Cuisance souffrent de blessures et ne se sont pas entraînés avec l’équipe [Bild] pic.twitter.com/XkzSsCiZmv – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 2 décembre 2021

Pourquoi n’avons-nous pas abordé la partie sur Josip Stanisic d’en haut ? Eh bien… il avait besoin de sa propre balle ici car il manquera plusieurs matchs avec une déchirure musculaire à la cuisse.