Rapport: Des détails sur la décision de Hansi Flick de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison apparaissent

Le Bayern Munich s’est battu à trois points contre le VfL Wolfsburg avec sa victoire 3-2 qui a été rapidement atténuée par la nouvelle après le coup de sifflet final selon lequel Hansi Flick mettrait fin à son contrat avec le club à la fin de la saison. Vraisemblablement, cela le libère pour remplacer Joachim Low dans l’équipe nationale allemande après les championnats d’Europe de cet été, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé. Il est difficile de soutenir que cette décision n’a pas été prévue par beaucoup de fans du Bayern, mais cela ne rend certainement pas la nouvelle plus facile à accepter après tout ce que Flick a accompli au club dans une fenêtre aussi courte.

Selon un nouveau rapport de Sport1, certains détails ont émergé en ce qui concerne la décision finale de Flick. Selon le rapport, Flick a informé Oliver Kahn et Karl-Heinz Rummenigge qu’il prévoyait de partir pour une réunion jeudi. Sa décision finale a été prise après que le Bayern a été éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain sur des buts à l’extérieur et il a informé Kahn et Rummenigge de sa décision le lendemain lors d’une rencontre entre eux trois. Rummenigge était le seul à s’opposer «avec véhémence» à la décision de Flick, tandis que Kahn avait une réaction plus réservée. Il est suggéré que Flick n’était pas vraiment ravi du fait que Rummenigge était le seul à se battre vraiment pour lui et à se tenir dans son coin, pour ainsi dire.

Il est bien connu que Flick a eu des problèmes avec le directeur sportif et membre du conseil exécutif, Hasan Salihamidzic. Les deux ont eu des opinions divergentes dans toutes les fenêtres de transfert depuis que Flick a géré le Bayern et bien que les deux aient déclaré publiquement que la relation était bonne, ce n’était clairement pas le cas. Il est entendu que c’est une grande raison pour laquelle Flick a pris sa décision, combinée au fait qu’il pourrait désormais devenir le prochain manager de Die Mannschaft après cet été. Pendant des semaines, il avait été harcelé et sollicité par la presse pour expliquer quels étaient ses projets pour l’avenir, et maintenant, au moins, nous savons avec certitude que ce ne sera pas avec le FC Bayern au-delà de cette saison.

Flick avait même brièvement évoqué sa décision au manager de Wolfsburg, Oliver Glasner, vendredi soir à l’hôtel de l’équipe du Bayern avant le match. Les patrons du Bayern présents pour le match à la Volkswagen Arena ont vu leur téléphone éteint après le coup de sifflet final, sachant que Flick ferait son annonce à la presse après le match. Ils ne voulaient pas avoir à faire face au barrage d’appels et de messages entrants.

Si Brazzo avait été démis du conseil d’administration du Bayern ou renvoyé de son poste de directeur sportif du club, il y a une chance que Flick aurait envisagé de rester. Cependant, avec la structure des conseils d’administration et de surveillance du FC Bayern et le rôle du directeur sportif, cela n’a jamais vraiment été une option réalisable. Julian Nagelsmann du RB Leipzig a été fortement lié au remplacement de Flick, mais aucun des deux clubs n’a indiqué que cela était gravé dans la pierre. En fait, Nagelsmann était récemment sorti et avait déclaré qu’il n’y avait pas encore eu de contact du Bayern. Au contraire, le sujet de discussion n’a été abordé que lorsque le Bayern négociait pour la signature de Dayot Upamecano. Nagelsmann et Upamecano sont représentés par la même agence et c’est pourquoi le sujet a été légèrement abordé à l’époque.