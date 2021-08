Rapport: “Des enquêtes lâches” pour Bouna Sarr du Bayern Munich, qui se contente de terminer son contrat actuel

in

L’arrière droit du Bayern Munich Bouna Sarr est largement considéré comme l’une des acquisitions les plus inexplicables et les plus déroutantes du club de l’histoire récente.

Le club n’avait pas nécessairement besoin d’une option d’arrière droit inférieure, mais le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic a fait venir Sarr près de la date limite de la fenêtre de transfert d’été en 2020 pour aider à renforcer la liste.

En combinaison avec Douglas Costa – et potentiellement Marc Roca, qui n’a pas assez joué pour être vraiment jugé – le « groupe d’achat de panique de dernière minute » de Sarr a représenté l’un des plus mauvais résultats de la fenêtre de transfert de mémoire récente.

La performance de Sarr au Bayern Munich a été si mauvaise qu’il n’y a pas de prétendant sérieux pour lui. Maintenant, cependant, il y a des demandes de renseignements provenant de clubs turcs, mais le Français n’est pas enclin à accepter une baisse de salaire et à passer à autre chose.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Sarr se contente de terminer son contrat au Bayern Munich et évite de prendre un salaire réduit pour passer à autre chose.

En un mot, Sarr se contente de lui donner un coup de pied dans les jambes et de récupérer son gros chèque de paie – même s’il lui est dit qu’il ne jouera jamais une minute de plus pour les Bavarois.

Si cela est vrai, ces achats de panique deviennent encore plus douloureux.