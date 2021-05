Rapport: Devolver est prêt pour une introduction en bourse de 1 milliard de livres sterling à Londres

17 mai 2021 – 09h37

L’éditeur de jeux indépendants Devolver Digital devrait flotter d’ici la fin de 2021.

C’est selon The Telegraph, qui rapporte que le label envisage une introduction en bourse à la Bourse de Londres avec une valorisation de 1 milliard de livres sterling (1,41 milliard de dollars).

Ce chiffre a apparemment été atteint – en partie – grâce à l’énorme succès de Fall Guys, que Devolver a publié et publié en août 2020. Le développeur du titre, Mediatonic, a été acheté par le fabricant de Fortnite Epic Games en mars de cette année, mais aucun chiffre a été placé sur l’accord.

Devolver aurait désigné l’opération de banque d’investissement Zeus Capital pour cette entreprise, qui avait auparavant aidé le spécialiste du travail contre rémunération Sumo Digital et l’éditeur indépendant TinyBuild à entrer en bourse à la Bourse de Londres.

Devolver a été fondée en 2009. Dix ans plus tard, nous avons rencontré le cofondateur Graeme Struthers pour discuter de la première décennie de l’entreprise. En octobre 2020, la société a acquis le fabricant Serious Sam Croteam.

PCGamesInsider.biz a contacté Devolver pour obtenir des commentaires.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

