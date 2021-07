Rapport: Diego Demme a été offert au Bayern Munich l’été dernier

Dans un rapport très étrange de Christian Falk de Sport Bild lors de son podcast (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’ancien milieu de terrain du RB Leipzig, Diego Demme, aurait été proposé au Bayern Munich l’été dernier pour aider à la profondeur du milieu de terrain du club.

L’étrangeté vient principalement du fait que cela semble être la première personne à avoir entendu parler de cette rumeur… environ un an après les faits. Le Bayern Munich joue cependant contre Naples ce week-end, en amical.

Quoi qu’il en soit, le joueur de 29 ans a finalement déménagé à Naples en janvier et lors de la discussion si Demme serait une option pour le Bayern Munich cet été, Falk a déclaré que Demme ne le serait pas – car il est mis à l’écart avec une blessure pour les trois prochains mois :

Le milieu de terrain de Naples Diego Demme a été proposé au FC Bayern l’été dernier. Le joueur de 29 ans n’est pas non plus une option pour cet été car il est blessé et sera mis à l’écart pendant 3 mois [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/3VtjrlnfMc

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 juillet 2021