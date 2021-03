La plate-forme de chat Discord est apparemment en négociation avec Microsoft sur une vente potentielle.

C’est selon le Wall Street Journal, qui dit que les deux firmes sont en pourparlers «avancés» et qu’un accord pourrait être conclu en avril. La nouvelle que Discord était en vente a éclaté plus tôt dans la semaine, Microsoft étant désigné comme l’une des parties apparemment intéressées par l’achat de la plate-forme de chat. L’entreprise pourrait également être intéressée à entrer en bourse.

Discord serait évalué à plus de 10 milliards de dollars, une augmentation par rapport à la valorisation de 7 milliards de dollars que la société avait à la fin de 2020, qui était elle-même le double de la valorisation dont elle se vantait à peine six mois plus tôt en juin de l’année dernière.

Bien qu’elle ait commencé comme une application axée sur les jeux, Discord cherche à s’étendre au-delà des jeux. Cela fait suite à une tentative de se transformer en une sorte de hub de jeux où les développeurs et les éditeurs pourraient vendre leurs sorties aux consommateurs et conserver 90% des revenus. En 2019, l’entreprise a décidé d’abandonner le service de vitrine, permettant plutôt aux entreprises de vendre directement à leur public.

L’entreprise a connu une énorme augmentation de ses revenus et de ses utilisateurs en 2020 grâce à – quoi d’autre? – la pandémie de coronavirus COVID-19. Discord aurait vu ses revenus tripler au cours de cette période.

La nouvelle que Microsoft pourrait acheter Discord intervient peu de temps après son achat de la société mère Bethesda, ZeniMax Media, pour la somme exorbitante de 7,5 milliards de dollars. La firme a annoncé qu’elle procédait à cette acquisition en septembre, l’accord ayant été approuvé des deux côtés de l’Atlantique au début du mois de mars.

Le prix de 10 milliards de dollars de Discord est certainement élevé, mais il correspond à l’argent que Microsoft a payé pour Skype en 2011. Les 8,5 milliards de dollars que le Big M a payés pour la plate-forme de communication il y a dix ans représentent environ 9,9 milliards de dollars d’aujourd’hui.

