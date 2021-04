Rapport: Discord n’est plus en discussion commerciale avec Microsoft

La plateforme de chat Discord n’est apparemment plus en négociations d’acquisition avec Microsoft.

C’est selon le Wall Street Journal, qui dit que les discussions se sont interrompues, Discord cherchant apparemment à devenir public à un moment donné dans le futur.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles l’application de chat était mise en vente en mars, Microsoft n’étant qu’une des entreprises en lice pour acheter Discord. Quelques jours plus tard, il est apparu que la société de chat était en discussions “exclusives” avec le Big M.

Discord est apparemment évalué à plus de 10 milliards de dollars, une augmentation considérable en raison du succès qu’il a connu en 2020 grâce à la pandémie de coronavirus COVID-19. L’entreprise valait 3,5 milliards de dollars en juin de cette année-là, un chiffre qui est passé à 7 milliards de dollars en décembre. Ceci est en grande partie dû à l’augmentation massive de l’engagement et des revenus que Discord a constatés en 2020.

Le chiffre de 10 milliards de dollars représente une augmentation considérable de la valorisation, mais correspond à peu près aux 8,5 milliards de dollars que Microsoft a payés pour Skype en 2011, en tenant compte de l’inflation.

Discord a également récemment embauché un directeur financier chez le vétérinaire Pinterest Tomasz Marcinkowski, une décision qui semble s’acheminer vers une introduction en bourse.

