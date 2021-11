Rapport d’octobre : le décor est planté pour une relance de l’investissement, selon le ministère des Finances

Les décaissements de crédit des banques sont toujours restés modérés, avec une croissance sur un an de 6,5% sur la quinzaine du 8 octobre, contre 6,7% la quinzaine précédente et 5,7% la même période l’an dernier.

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse et que les festivités grouillantes donnent foi à la reprise économique en cours, une nouvelle stimulation de la demande, une restauration plus complète des chaînes d’approvisionnement et une plus grande création d’emplois sont en vue, a déclaré mercredi le ministère des Finances.

Le décor est également planté pour une reprise très attendue du cycle d’investissement, et les exportations – soutenues par une reprise industrielle dans les économies avancées – se sont avérées être un moteur de croissance, a déclaré le ministère des Affaires économiques dans son rapport d’octobre. Un bond de près de 20% de la production de biens d’équipement en août, comme le révèlent les dernières données sur la production industrielle, laisse présager une forte augmentation des investissements, a-t-il ajouté.

La récente baisse des droits d’accise sur l’essence et le diesel (de 5 Rs et 10 Rs le litre, respectivement) par le Centre atténuera la pression inflationniste, qui a déjà commencé à baisser, a-t-il déclaré. Une nouvelle baisse attendue de l’inflation des produits alimentaires, qui a atteint un creux de 30 mois en septembre, aura un impact supplémentaire bénin sur l’inflation globale, a-t-il ajouté.

Cependant, l’inflation sous-jacente, qui reflète le durcissement des coûts des intrants et les effets d’entraînement de l’escalade des prix mondiaux du pétrole brut, suscite des inquiétudes. « Pourtant, ces inquiétudes ne se sont pas enracinées dans des anticipations inflationnistes auto-réalisatrices comme le montre l’enquête sur l’inflation de la RBI », indique le rapport.

Alors que l’inflation des prix de détail est tombée à 4,4% en septembre, l’inflation sous-jacente est restée stable à 5,9%, principalement due à l’augmentation continue des prix internationaux du pétrole, selon le rapport. À la suite de la réduction des accises par le Centre, une vingtaine d’États et territoires de l’Union, pour la plupart régis par le BJP, ont également réduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants.

Le rapport prévoyait une accélération de la croissance du crédit par rapport aux niveaux généralement faibles au lendemain de l’épidémie de Covid, compte tenu de l’amélioration de la résolution et du recouvrement de la dette, comme en témoignent la baisse des créances douteuses brutes et l’augmentation de la rentabilité des banques publiques. En tant que tel, le ministère des Finances avait conseillé aux banques d’entreprendre des programmes de sensibilisation aux prêts au niveau des districts afin de stimuler les prêts avant la haute saison des festivals. Les prêteurs ont accordé un crédit d’une valeur de 63 574 crores de roupies à 1,38 million d’emprunteurs au cours de la campagne de sensibilisation entre le 16 et le 31 octobre.

De plus, la diversification des sources de financement du crédit bancaire conventionnel vers la voie des billets de trésorerie et le marché des actions est également en cours.

Les décaissements de crédit des banques sont toujours restés modérés, avec une croissance sur un an de 6,5% sur la quinzaine du 8 octobre, contre 6,7% la quinzaine précédente et 5,7% la même période l’an dernier.

Cependant, à l’exception des grandes industries, le crédit bancaire à la plupart des secteurs a progressé à un rythme soutenu. Les prêts personnels ont enregistré un bond impressionnant de 12,1%, les prêts pour biens de consommation durables ayant augmenté de 40% par rapport à l’année précédente, suivant la hausse des dépenses de consommation pendant la saison des fêtes.

La mission Atmanirbhar Bharat, qui résume les principales réformes structurelles, a contribué à façonner la reprise économique, à la fois en signalant les opportunités commerciales et en élargissant les canaux de dépenses, selon le rapport.