Rapport DOGE: Pourquoi un analyste dit que Dogecoin a des “ fondamentaux étonnamment solides ”

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) connaît une forte croissance cette année. Après une augmentation improbable de 8 cents à 43 cents, puis une autre de 20 cents à 67 cents où il se trouve aujourd’hui, le Shiba Inu semble avoir plus de temps d’antenne maintenant que les gros frappeurs comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) dans le cycle de l’actualité. Il semble que l’attention accrue se traduise maintenant par une analyse sérieuse. Un nouveau rapport DOGE est en cours de validation pour la pièce et pourrait renforcer la reprise en cours du Dogecoin.

Le rapport publié ce matin est rédigé par Alex Thorn, responsable de la recherche à l’échelle du cabinet chez Galaxy Digital Research, qui est le bras de recherche de Galaxy numérique (OTCMKTS:BRPHF). Le rapport de 22 pages est l’une des premières analyses approfondies de la pièce de monnaie du meme et présente de solides arguments en faveur de DOGE comme «le sh * tcoin le plus honnête».

Rapport DOGE: Ce que disent les experts sur Dogecoin

Le rapport DOGE est très complet. Il touche à tout, des origines de Dogecoin à ses atouts fondamentaux en passant par les paramètres qui soutiennent ses récentes augmentations de prix.

Voici les principaux points à retenir que les investisseurs DOGE devraient prendre en compte:

Thorn ouvre le rapport avec une affirmation des «fondamentaux solides» de Dogecoin. Il cite son lancement équitable, sa longévité et sa base d’utilisateurs remarquablement forte sont la preuve de cette déclaration. Le volume de négociation extrêmement croissant soutient la force de la pièce. Thorn rapporte que certains jours de négociation ont vu un volume atteignant 70 milliards de dollars. Le rapport montre que l’utilisation des célébrités est une mesure légitime pour mesurer la longévité d’une crypto. Une longue plongée dans la relation Elon Musk-Dogecoin répertorie des dizaines de mèmes et de tweets de Musk qui font depuis lors augmenter de manière fiable les prix des Dogecoin. L’offre de Dogecoin est un argument de vente pour les analystes. Thorn note que DOGE passe de récompenses minières aléatoires à une croissance régulière de l’offre chaque année en tant que clé de la crypto. Thorn note que si DOGE peut être produit à l’infini, les récompenses fixes le rendent désinflationniste. Un autre point d’optimisme du rapport vient de la fusion de l’exploitation minière de DOGE avec Litecoin (CCC:LTC-USD). Là où DOGE avait d’abord été un petit supplément aux revenus miniers de LTC, il a depuis dépassé Litecoin en tant que priorité minière. Le rapport ne retient pas les inconvénients. Bien que Dogecoin soit salué comme un altcoin fort et honnête, Thorn signale quelques points faibles. L’offre très concentrée de DOGE est l’un de ces points faibles, 11 portefeuilles détenant près de la moitié de l’offre totale. Thorn note également que DOGE est nettement moins sécurisé que les autres cryptos en tant que point de carence. Thorn termine l’article comparant DOGE à Bitcoin. Il note de nombreuses comparaisons négatives entre les deux. Par exemple, il note que Bitcoin a beaucoup plus de transactions quotidiennes. Thorn déclare également que Bitcoin dispose d’infrastructures de réseau et de portefeuille plus robustes.

