Rapport d’OVNI au Pentagone: les sous-marins nucléaires de la marine américaine détectent des objets mystérieux qui accélèrent sous l’eau | Bizarre | Nouvelles

La marine américaine a collecté des données sonar montrant des objets mystérieux se déplaçant rapidement sous l’eau qui ne peuvent être expliqués par les experts ou la technologie actuelle. Tom Rogan, de Washington Examiner, a déclaré que la marine américaine “a les données” pour prouver les rencontres bizarres. Certaines de ces rencontres pourraient être incluses dans le groupe de travail du gouvernement américain qui se prépare à informer le Congrès de ses découvertes sur les OVNIS le mois prochain.

Cela survient au milieu d’une rafale de séquences montrant des rencontres bizarres entre des pilotes américains et des officiers de la marine et des objets inexplicables.

La semaine dernière, une nouvelle vidéo a montré un objet sphérique sombre se déplaçant dans le ciel près d’un navire furtif de l’US Navy, avant de virer soudainement dans l’eau et de disparaître.

Le réalisateur de documentaires Jeremy Corbell a partagé les images du mystérieux objet volant sur Instagram.

Le Pentagone a confirmé par la suite que la vidéo, qui serait de 2019, avait été prise par du personnel de l’US Navy.

JUST IN: Aliens: le sénateur américain “ ne peut pas imaginer ” que les OVNIS aperçus venaient de la Terre

M. Corbell a déclaré qu’aucune épave n’avait été récupérée de l’observation et que l’engin n’était toujours pas identifié.

S’adressant à Tucker Carlson de Fox News à propos de la nouvelle séquence, M. Rogan a déclaré: «Un domaine sur lequel nous en apprendrons davantage est l’interaction entre les sous-marins de la marine américaine – sous-marins nucléaires balistiques et sous-marins d’attaque – captant le contact des objets par le sonar. se déplaçant à des centaines de nœuds sous l’eau.

“Il y a une dimension sous-marine à cela, en plus de ce que les pilotes voient au-dessus de l’eau.”

M. Carlson a répondu: “Des centaines de nœuds sous l’eau? Je ne pense pas que les gens puissent même digérer cela.”

Même l’ancien président américain Barack Obama a confirmé que «des images et des enregistrements» d’objets non identifiés existent.

Il a déclaré à CBS la semaine dernière: “Ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont, nous ne pouvons pas expliquer comment ils déplacé, leur trajectoire.

«Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent encore au sérieux les tentatives d’enquêter et de comprendre ce que c’est.

Également dans l’émission 60 Minutes de CBS, un ancien pilote de la marine a déclaré qu’il avait vu des phénomènes aériens non identifiés (UAP) «tous les jours pendant au moins quelques années».

En mars, John Ratcliffe, l’ancien directeur du renseignement de Donald Trump, a déclaré que la divulgation révélerait qu’il y a eu «beaucoup plus» d’observations d’OVNIS que ce qui a été rendu public.

Lue Elizondo, ancien directeur du programme avancé d’identification des menaces aérospatiales du Pentagone, a déclaré que certains des PAN qui ont été vus défiaient la physique telle que nous la connaissons.

Il a dit: «Imaginez une technologie qui peut faire de 6 à 700 g-forces, qui peut voler à 13 000 milles à l’heure, qui peut échapper au radar et qui peut voler dans l’air et l’eau et éventuellement dans l’espace.

“Et oh, au fait, n’a aucun signe évident de propulsion, pas d’ailes, pas de surfaces de contrôle et pourtant peut encore défier les effets naturels de la gravité terrestre. C’est précisément ce que nous voyons.”