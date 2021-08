Rapport du Comité parlementaire permanent sur le commerce lié au département sur « Examen du régime des DPI en Inde »

L’Inde ne doit pas faire de compromis sur les critères de brevetabilité en vertu de l’article 3 (d) car l’Inde, en tant que nation souveraine, a la possibilité de stipuler des limitations sur l’octroi de brevets en fonction de ses conditions socio-économiques dominantes.

Par Vijaykumar Shivpuje

Le Comité permanent parlementaire sur le commerce lié au département a récemment présenté le 161e rapport sur « l’examen du régime des DPI en Inde ». Le rapport a analysé le scénario global du régime des DPI en Inde et sa contribution à la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Le rapport a examiné les DPI dans le secteur pharmaceutique, entre autres.

Cet article examine l’impact de ces recommandations sur le brevetage pharmaceutique, si elles sont acceptées.

Recommandations relatives à la poursuite des brevets auprès de l’office des brevets

Le ministère doit explorer les possibilités d’établir une autoroute de poursuite des brevets (PPH) avec d’autres pays également, ce qui serait très avantageux pour l’Inde dans l’accélération et le traitement des demandes de brevet après l’évaluation de l’impact du modèle PPH du Japon. L’épidémie de Covid-19 a entraîné une augmentation du nombre de dépôts d’innovations pour leur accorder des brevets dans les domaines des vaccins, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

L’Inde ne doit pas faire de compromis sur les critères de brevetabilité en vertu de l’article 3 (d) car l’Inde, en tant que nation souveraine, a la possibilité de stipuler des limitations sur l’octroi de brevets en fonction de ses conditions socio-économiques dominantes. Il recommande également qu’afin d’éviter toute interprétation erronée de la disposition, le Département examine l’aspect qui consiste à donner un sens large à l’article 3(d) pour donner plus de clarté.

Les mesures nécessaires peuvent être prises pour accélérer le processus d’examen/d’octroi des brevets.

Des mesures bienvenues afin de réduire le fardeau des offices de brevets et devraient également fournir une meilleure clarté pour l’industrie pharmaceutique pour le brevetage de l’invention dans plusieurs juridictions.

Clarté sur la section 3 [d] a été la demande des praticiens des brevets ainsi que de l’industrie pharmaceutique depuis longtemps que cela rationaliserait le processus de délivrance de brevets pour les inventions pharmaceutiques en Inde.

Recommandations liées à la pandémie de Covid-19

Une licence obligatoire doit être envisagée en cas de production de médicaments et de vaccins pour le traitement du Covid-19 car la pandémie a conduit à une urgence sanitaire nationale. Le gouvernement devrait se pencher sur la perspective d’une vacance temporaire des droits de brevet et de la délivrance de licences obligatoires pour remédier à l’insuffisance de la disponibilité et de l’accessibilité des vaccins et médicaments Covid-19 lors d’une situation d’urgence induite par la pandémie.

Une politique à long terme plutôt qu’une solution à court terme pendant la pandémie après la discussion avec les principales parties prenantes serait très appréciée. L’impact de l’abandon temporaire des droits pendant la pandémie ne devrait pas entraver l’innovation globale dans le domaine en raison d’un manque de motivation à innover.

Recommandations liées à la recherche phytothérapeutique et ayurvédique et son brevetage

Réviser l’article 3(p) de la Loi sur les brevets pour inclure les connaissances traditionnelles dans les brevets, garantissant ainsi la croissance d’un régime de DPI inclusif en Inde.

Une autre étape bienvenue pour clarifier l’objectif de la recherche à base de plantes et ayurvédique et son brevetage aiderait les industries à se concentrer sur la recherche dans le secteur, en particulier dans la recherche et le développement.

Le gouvernement doit résoudre les problèmes structurels dans la mise en œuvre d’un mécanisme systématique de documentation et de préservation des savoirs traditionnels dans le pays et prendre des mesures pour renforcer la TKDL en tant que base de données efficace.

Si cette recommandation voit le jour, elle pourrait changer tout le paysage mondial des savoirs traditionnels et la poursuite des recherches sur ceux-ci.

Entreprendre une recherche intensive sur les médicaments AYUSH et les médicaments, y compris les remèdes à base de plantes, qui conduiraient à l’avancement de la disponibilité de médicaments et de médicaments innovants pour le traitement de nouvelles maladies.

Recommandations relatives à la promotion de la recherche et du développement

Des recherches conjointes avec des acteurs pharmaceutiques mondiaux sur les découvertes de nouvelles molécules et compositions devraient être entreprises par le Département.

Pour encourager la recherche et le développement dans le secteur pharmaceutique, des politiques visant à attirer les investissements des secteurs public et privé peuvent être explorées en offrant des incitations telles que des dégrèvements fiscaux, une réduction du temps de traitement et un partenariat entre l’industrie et les universités.

(L’auteur est directeur, Patlex Business Solutions, Navi Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

