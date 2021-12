Rapport du coroner – Toutes les victimes d’Astroworld sont décédées d’une « asphyxie par compression »

Crédit photo : Alexander Londono

Le rapport du coroner pour les victimes d’Astroworld révèle que toutes les personnes sont décédées d’une « asphyxie par compression ».

En termes simples, l’afflux de foule a empêché les dix victimes de respirer. Une victime est citée avec une cause contributive de «cocaïne, méthamphétamine et éthanol», mais la cause principale est la suffocation due à la pression externe. Le rapport du coroner a été publié par le Harris County Institute of Forensic Sciences à Houston.

Dix personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées lors d’une vague de foule au festival Astroworld. Cinquante mille personnes étaient présentes, bien que certains pensent que davantage de personnes pourraient avoir été présentes en raison de la mauvaise sécurité des portes. Au moins sept des dix victimes venaient de la même zone – entourée de barrières métalliques sur trois côtés.

Ceux qui ont perdu la vie à Astroworld le 5 novembre incluent Mirza Baig (27), Rodolfo Pena (23), Madison Dubiski (23), Bharti Shahani (22), Axel Avila (21), Franco Patino (21), Jacob Jurinek ( 20), Brianna Rodriguez (16), John Hilgert (14) et Ezra Blount (9).

Selon Variety, l’équipe de Travis Scott travaille avec la Conférence des maires des États-Unis (USCM).

C’est une organisation non partisane de villes de plus de 30 000 habitants. L’équipe Scott travaille avec l’USCM sur une initiative visant à assurer la sécurité du festival lors d’événements futurs. L’initiative cherche à identifier les points faibles et à introduire de nouvelles mesures de sécurité pour garantir que ce qui s’est passé à Astroworld ne puisse plus se reproduire.

« Cette tragédie de masse a renforcé le grave problème de la sûreté et de la sécurité des festivals », indique l’accord. « Alors que les festivals à grande affluence continuent de gagner en popularité, les organisateurs, les responsables municipaux et les autres parties prenantes doivent avoir une compréhension claire des meilleures pratiques, des vulnérabilités actuelles et de l’accès à la technologie la plus innovante pour garantir que chaque festival est aussi sûr que possible. »

Le rapport final et les recommandations de l’initiative seront rendus publics et discutés lors d’un webinaire de l’USCM. Travis Scott a nié toute responsabilité légale pour les décès à Astroworld. Il a nié avoir vu une quelconque détresse qui l’aurait poussé à arrêter le concert dans une récente interview. Scott a été retiré en tant qu’interprète de Coachella 2022, dont il devait faire la une.