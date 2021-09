Rapport du ministère des Finances: la deuxième vague de Covid frappe l’économie mais la reprise reste en forme de V

Le commentaire pourrait être considéré comme une réaction aux inquiétudes exprimées par des analystes concernant la consommation privée toujours en retrait par rapport au niveau d’avant la pandémie.

La deuxième vague de Covid a perturbé la dynamique de croissance, mais l’économie a toujours maintenu une “reprise résiliente en forme de V” avec une expansion de 20,1% en glissement annuel au cours du trimestre de juin et a récupéré plus de 90% de la production réelle d’avant la pandémie, a déclaré jeudi le ministère des Finances.

La monnaie en circulation a augmenté à son rythme le plus bas depuis novembre 2017, signalant un départ visible de l’augmentation de la demande d’épargne de précaution induite par la pandémie, a déclaré le ministère des Affaires économiques dans son rapport d’août.

Alors que l’agriculture continue de croître vigoureusement, le net rebond de l’industrie manufacturière et de la construction « les place résolument comme des moteurs de croissance démontrant le renforcement structurel de l’économie indienne ».

“Alors que la reprise du secteur des services à forte intensité de contact reste progressive, elle est sur le point de s’accélérer grâce à une inoculation rapide et aux mesures de secours ciblées du gouvernement pour les secteurs en difficulté”, a-t-il déclaré. La forte hausse du PMI des services en août à un plus haut de 18 mois montre l’élan d’une reprise.

De même, la politique du gouvernement visant à accélérer le cycle vertueux de la croissance via les dépenses d’investissement et d’infrastructure a augmenté la formation de capital dans l’économie, augmentant le ratio investissement/PIB, qui a atteint 31,6% au trimestre de juin contre 24,4% un an plus tôt.

« La reprise généralisée et rapide des composantes de la demande et de l’offre témoigne des solides fondamentaux macroéconomiques de l’Inde, bien plus solides au milieu d’une crise unique qu’en 2008-09, lorsque la crise financière mondiale avait déclenché le grand récession mondiale », a-t-il déclaré.

Le rapport cherchait à montrer le contraste entre l’UPA et le gouvernement actuel de la NDA dans la gestion d’une crise. L’inflation en 2008-09 était de 9,1%, alors qu’elle était de 6,2% en 2020-21, car le « gouvernement actuel a pris des mesures opportunes et efficaces du côté de l’offre pour faire face aux perturbations de l’approvisionnement causées par les blocages ». Le déficit budgétaire du Centre en 2008-09 était deux fois et demie celui des marchés émergents et des économies en développement d’Asie, tandis qu’en 2020-2021, « un ciblage et un calibrage minutieux ont permis de garantir que le déficit budgétaire de l’Inde est comparable à celui de ses pairs » , affirme le rapport.

À 2,3% du PIB en 2008-09, le déficit du compte courant de l’Inde a rendu la soutenabilité de la dette extérieure vulnérable alors qu’en 2020-21, le pays avait en fait un excédent du compte courant de 0,9%. Avec des réserves de change plus du double du niveau en 2020-21 qu’en 2008-09, aidées par une multiplication par dix des IDE (de 8,3 milliards de dollars à 80,1 milliards de dollars) et des entrées nettes importantes de FPI contrairement aux sorties antérieures, « une un potentiel de croissance élevé est évident parmi les investisseurs mondiaux », indique le rapport.

À l’avenir, l’agriculture continue d’offrir des perspectives confortables, avec des semis de la récolte de Kharif à 101 % des niveaux normaux au 3 septembre, malgré une mousson insuffisante de 9 % jusqu’à présent cette année.

L’industrie gagne régulièrement du terrain perdu, l’IIP de juin ayant récupéré près de 95% du niveau d’avant la pandémie.

Dans un contexte d’assouplissement des prix du pétrole brut et de baisse de l’inflation pour juillet, les rendements G-sec se sont stabilisés à 6,22% fin août, guidés par deux enchères G-SAP au cours du mois.

La croissance du crédit bancaire s’est améliorée à 6,55 % en glissement annuel sur la quinzaine clos le 13 août 2021 contre 5,52 % un an plus tôt.

Alors que plus de 60% de la population adulte a reçu au moins une dose et plus de 19% ont reçu les deux doses, la peur imminente autour de la variante Delta de Covid-19 a de nouveau jeté une ombre nécessitant des précautions soutenues contre le virus, a mis en garde le rapport. .