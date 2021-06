Rapport: EA Motive travaille sur le redémarrage de Dead Space

22 juin 2021 – 11h43

Des rapports circulent selon lesquels Electronic Arts relance sa franchise d’horreur spatiale, Dead Space.

C’est selon Jeff Grubb de GamesBeat – comme repéré par VGC – qui a déclaré que le plan était d’annoncer le titre lors du prochain événement EA Play le 22 juillet. EA Motive of Star Wars Squadrons est apparemment à la tête de ce projet.

Eurogamer et Gematsu ont tous deux corroboré ce rapport.

Gematsu a affirmé qu’il s’agirait d’une “réimagination” de la série, par opposition à une suite de la trilogie Dead Space qui s’est déroulée entre 2008 et 2013. Le studio derrière ces jeux, Visceral, a été fermé en 2017.

Le producteur exécutif de l’original Dead Space – Glen Schofield – aux côtés de son producteur Steve Papoutsis travaillent maintenant au studio Striking Distance de Krafton. Cette tenue a révélé une nouvelle adresse IP aux Game Awards 2020 appelée The Callisto Protocol, qui semble perpétuer l’héritage d’horreur de science-fiction de Dead Space.

Après le lancement de Star Wars Squadrons, le directeur général d’EA Motive, Patrick Klaus, a déclaré que le studio travaillait sur “plusieurs” projets, précisant plus tard qu’aucun d’entre eux n’était lié à Star Wars.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

