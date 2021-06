Rapport: Empowered Brazzo doit réparer le système des jeunes au Bayern Munich et décider qui le club vendra cet été

Le Bayern Munich traverse un été pour le moins bouleversé :

Manager Hansi Flick : disparu Les entraîneurs adjoints Hermann Gerland et Miroslav Klose : disparu les légendes du club David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez : disparu La date limite de transfert de la saison dernière traite Tiago Dantas et Douglas Costa : les espoirs du campus disparus Angelo Stiller, Lasse Günther, Michael Wagner, Angelo Mayer, Daniels Ontuzans, Kilian Senkbeil : disparu PDG Karl-Heinz Rummenigge : Parti à la fin du mois

Tu obtiens le point.

C’est vraiment l’aube d’une nouvelle ère au Bayern Munich et l’homme chargé de trouver un moyen d’atténuer toutes ces pertes est le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic. Dans une récente interview avec Bild, Rummenigge a dit ceci à propos de Salihamidzic :

« En tant que directeur sportif, Hasan est principalement chargé de veiller à ce que l’équipe remporte des titres nationaux et concoure pour des titres internationaux. Il doit également garder un œil sur les jeunes talents et les finances. »

Bien que tout cela puisse sembler évident, Salihamidzic est maintenant l’architecte officiel, qui a même un mandat plus long avec le club que ses patrons actuels/futurs Herbert Hainer et Oliver Kahn.

Selon Bild, il y a trois domaines principaux que Salihamidzic doit maîtriser :

Contrats : Salihamidzic a le souci immédiat de prendre des décisions sur l’avenir respectif de Leon Goretzka, Niklas Süle et Corentin Tolisso, dont les accords se terminent tous en 2022. Alors que Goretzka devrait finaliser un nouveau contrat après les Championnats d’Europe, les statuts de Süle et Tolisso sont moins certain. Selon les plans immédiats du club pour les deux joueurs, chacun pourrait passer dès cet été. De plus, Salihamidzic a d’autres acteurs clés qu’il devra adresser sous peu à Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry et Manuel Neuer, qui font partie des acteurs clés qui ont des accords qui se terminent en 2023. Dans De plus, le Bayern Munich pourrait avoir besoin de profondeur à l’arrière droit et au milieu de terrain central avant le début de la saison 2021/2022.

Finances: En plus de tous les joueurs qu’il ajoute à la liste, Salihamidzic sera chargé d’essayer de déterminer comment budgétiser tous les joueurs susmentionnés – dont la plupart nécessiteront une augmentation de salaire. Le Bayern Munich hésite à exploser sa structure salariale et le front office a souvent été entendu réclamer un plafond salarial européen. Avec autant d’acteurs clés qui ont besoin de nouvelles offres – et quelques trous importants sur la liste à combler – Salihamidzic devra faire preuve de créativité avec ses finances.

Développement de la jeunesse: Le Bayern Munich dispose d’un campus à la pointe de la technologie, mais n’a pas réussi à développer des joueurs pour la première équipe – ou au moins de jeunes joueurs à vendre pour aider avec les finances au minimum. Au lieu d’être un terrain de développement, le campus devient un obstacle pour de nombreux jeunes joueurs. Alors que la profondeur et le talent de l’équipe première sont la principale raison pour laquelle de nombreux jeunes joueurs ne progressent jamais vers l’alignement senior, d’autres perspectives ne se sont tout simplement pas améliorées pendant leur séjour sur le campus. Salihamidzic va devoir comprendre pourquoi le développement des joueurs s’est ralenti et comment le club peut commencer à évaluer et à produire les talents de la première équipe. Selon Bild, “il y a toujours eu du mécontentement que les jeunes joueurs soient achetés par d’autres clubs au lieu de faire confiance à leurs propres talents”.

Comme le déclare Bild, « la parole de Salihamidzic a désormais plus de poids. Mais il y a aussi plus de responsabilités sur lui.

Bonne chance Brazzo. Vous voudrez peut-être faire quelques répétitions supplémentaires pour votre cou et vos épaules… cette couronne doit être assez lourde en ce moment.