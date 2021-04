Rapport en direct: la montée soudaine du sommeil en continu; Jeu de rôle GTA; Twitch continue de grandir

La streamer Twitch Amouranth maintient la caméra en marche pendant qu’elle dort, en décembre 2020. Pour chaque 20 nouveaux abonnés qu’elle a acquis, elle a promis de rester endormie pendant une heure supplémentaire. (Capture d’écran Twitch)

Twitch a atteint un autre record d’audience le mois dernier, soutenu par des contenus chauds comme regarder les gens dormir et un mod de jeu de rôle pour un jeu de bac à sable de huit ans. Il est possible que nous soyons tous finalement devenus fous.

Ces données proviennent du dernier rapport State of the Stream, qui couvre ce qui s’est passé en mars dans le monde de la diffusion en direct. Il est fourni par la société israélienne StreamElements, qui fournit des outils et des services pour la production de vidéo à la demande, et son partenaire d’analyse Rainmaker.gg.

Tout d’abord, la nouvelle évidente: la plate-forme de diffusion en direct d’Amazon Twitch ne peut toujours pas arrêter de battre des records d’audience. Mars a été le plus gros mois du service à ce jour, avec plus de 2 milliards d’heures de visionnage sur la plate-forme, dépassant légèrement le record précédent établi en janvier.

Facebook serait en bonne forme dans presque toutes les autres circonstances. C’est juste que Twitch est un mastodonte. (StreamElements / Rainmaker.gg)

Il s’agit d’une augmentation de 105% d’une année sur l’autre pour Twitch, qui est à la fois plus populaire et plus controversée à la fois que jamais auparavant. Entre ses problèmes avec l’industrie musicale américaine et l’annonce bizarre de mercredi selon laquelle les utilisateurs peuvent faire face à la suspension ou à la suppression de compte pour des activités hors ligne, Twitch navigue dans des eaux inexplorées.

Facebook Gaming y est également suspendu, avec un peu moins de 400 millions d’heures de contenu visionnées en mars. Il s’agit d’une forte baisse par rapport à ses chiffres de janvier, mais d’une légère augmentation par rapport à février. C’est la même vieille histoire pour Facebook, qui a clairement et conserve un public pour son contenu en direct axé sur les jeux, mais c’est à peine une note de bas de page à côté de Twitch.

Quand les gens paieront pour te regarder dormir

Ludwig Ahgren, à gauche, dormait sur le courant le 4 avril lorsque sa fiancée, Lauren Dear, a accidentellement mis fin à son «subathon» quelques minutes plus tôt. (Capture d’écran Twitch)

Un problème particulier sur le radar de Twitch en mars est venu de la montée soudaine du «streaming de sommeil», où les streamers populaires se filment pendant qu’ils font la sieste. Deux streamers en particulier, Ludwig Ahgren et Matthew «Mizkif» Rinaudo, ont enregistré environ 2 millions d’heures de visionnage en mars alors qu’aucun d’eux n’était réellement conscient à l’époque.

Dans le cas de Rinaudo, cela était en grande partie dû à une expérience, où il s’est endormi pendant cinq heures avec l’option de partage multimédia de Twitch activée. Ses abonnés ont pu faire un don et lire des clips vidéo sur son flux pendant qu’il dormait, comme essayer de le réveiller avec des bruits forts, mais Rinaudo est resté endormi. Lorsqu’il s’est réveillé, il a utilisé une partie des 5500 $ de dons qu’il avait recueillis pour acheter une Nintendo Switch à un membre de son public.

L’histoire d’Ahgren est un peu plus folle. Le 14 mars, Ahgren a commencé un flux qu’il a appelé un «subathon», où il s’est engagé à continuer à diffuser pendant 20 secondes supplémentaires chaque fois qu’il obtenait un nouvel abonné sur sa chaîne Twitch.

Cela a réussi au-delà de ses attentes, et Ahgren a fini par rester constamment en ligne du 14 mars au 4 avril. Chaque fois qu’il dormait, la caméra restait allumée, et son public le traînait en cherchant continuellement plus d’abonnés pour forcer Ahgren à rester à diffuser encore plus longtemps.

L’émission s’est finalement terminée le 4 avril lorsque le fiancé d’Ahgren, Lauren Dear, l’a accidentellement coupée. À ce moment-là, Ahgren était en ligne 24 heures sur 24 depuis près de trois semaines et, ce faisant, avait acquis l’un des nombres d’abonnés les plus élevés de l’histoire de Twitch. Cela l’a également propulsé dans la deuxième place du streamer le plus regardé du mois, bien qu’il n’ait toujours pas obtenu la moitié des chiffres du champion de téléspectateur éternel Félix «xQc» Lengyel.

Cela se produit parfois avec les données Twitch. Quelqu’un devient viral en faisant une chose étrange en streaming, comme se diffuser en direct pendant qu’il dort, et il s’avère que ce n’est pas un événement si rare. (Image StreamElements / Rainmaker.gg)

Le streaming de sommeil se produit apparemment en marge de la scène Twitch depuis un petit moment maintenant. Entre eux, Rinauldo et Ahgren ont créé une augmentation assez soudaine de la vision liée au sommeil pour qu’elle devienne statistiquement significative, et les analystes ont par la suite remarqué qu’ils n’étaient inexplicablement pas les seuls à le faire.

D’une certaine manière, ce n’est pas si étrange. Depuis le début d’Internet, les utilisateurs ont une fascination particulière pour les regards par procuration sur la vie des autres. Une partie de ce qui a gardé la catégorie Just Chatting n ° 1 sur Twitch pendant la majeure partie de l’année dernière au milieu de la pandémie est un désir de contact humain simulé, car les vloggers s’accrochent à un grand nombre d’audience en effectuant des tâches banales autour de leurs maisons.

Alors que personne d’autre ne s’est même rapproché des heures de visionnage de Rinaudo, d’autres streamers de sommeil populaires en mars incluaient Kaitlyn «Amouranth» Siragusa, un modèle de cosplay qui, selon certaines sources, était le streamer féminin le plus regardé sur Twitch le mois dernier, détrônant temporairement Pokimane. ; Antonio Espinosa, pro espagnol de League of Legends; Mannequin européenne Luisa Sax; et Dota 2 pro Yong-min «Febby» Kim.

Au moment de la rédaction de cet article, Kim en particulier est «en direct» mais endormie sur Twitch. Son flux le montre à côté d’une insertion d’un navigateur Web qui affiche une recherche Google pour “Twitch sleepers”. Il diffuse constamment depuis deux semaines et demie.

Le facteur unificateur parmi les 10 meilleurs streamers de sommeil semble être qu’ils sont des joueurs professionnels avec une tendance à s’évanouir à leurs claviers, courant un marathon 24 heures sur 24 pour rassembler un public, ou des diffuseurs axés sur la beauté / la modélisation. Ils sont obsédés ou beaux; il n’y a pas de véritable terrain d’entente.

Jeu de rôle Grand Theft Auto

C’est un mois assez typique pour les jeux vidéo sur Twitch, avec le jeu de tir en équipe Valorant de Riot comme le dernier jeu dans le top 10. (image StreamElements / Rainmaker.gg)

Comme indiqué ci-dessus, Just Chatting était à nouveau la catégorie n ° 1 sur Twitch par une marge significative en mars. Le reste des 10 meilleures chaînes du service était occupée par certains des suspects habituels du jeu vidéo. League of Legends, Fortnite, Call of Duty: Warzone et Minecraft ont tous enregistré des millions d’heures de contenu regardé, tout comme le statu quo.

Une anomalie ici était Grand Theft Auto V de 2013.Bien que GTAV ait été un favori constant sur Twitch au cours des dernières années, en grande partie en raison de son mode multijoueur GTA Online, c’est la première fois depuis 2016, et potentiellement jamais, que c’était le jeu n ° 1 sur Twitch.

Ce n’est que techniquement exact, cependant. Le pic de popularité provient de plusieurs streamers de haut niveau, tels que xQc, Summit1G et TimTheTatman explorant le monde du jeu de rôle GTAV.

En installant des mods comme FiveM, les joueurs ont mis en place des serveurs multijoueurs privés qui exécutent GTAV avec un ensemble unique de règles. Au lieu de jouer au jeu en tant que l’un de ses protagonistes criminels, un joueur est plutôt déposé dans la ville fictive de Los Santos en tant que l’un de ses innombrables spectateurs aléatoires.

Cela transforme GTAV en un environnement ouvert pour un jeu de rôle sans fin, avec des utilisateurs prenant le rôle de flics, de petits criminels, d’employés de magasin et de membres de gangs. Avec certains des diffuseurs les plus populaires de Twitch qui entrent en scène, cela a amené GTAV, ou cette version, au sommet des classements.

Alors que son étoile s’est estompée depuis l’été dernier, gardez un œil sur Among Us le mois prochain. Le jeu de mystère du meurtre produit à Redmond, Washington, a publié sa nouvelle carte tant attendue, le dirigeable, le 31 mars, qui transforme le cadre de science-fiction habituel de Among Us en un zeppelin steampunk. C’était juste l’excuse dont de nombreux streamers avaient besoin pour revenir dans le jeu.

Cela a également conduit à un flux de charité vraiment particulier le 6 avril qui opposait plusieurs streamers de haut niveau, dont Corpse Husband, Valkyrae et Sykkuno, à la directrice de la communauté Among Us Victoria Tran, deux membres de la distribution de Netflix’s Stranger Things, trois membres de les racines et Jimmy Fallon de l’émission de ce soir.

Des extraits du flux de 50 minutes devraient être diffusés dans l’émission de ce soir la semaine prochaine, alors attendez-vous à un appel téléphonique confus ou deux de vos proches.