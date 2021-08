Rapport: environ 2 millions d’ETH seront brûlés l’année prochaine

in

Le récent fork de Londres sur le réseau Ethereum a positionné l’Ether (ETH/USD) comme un actif déflationniste en introduisant un nouveau mécanisme de combustion. Une semaine après la mise à jour, un rapport a révélé que le réseau Ethereum brûlerait environ 1,83 million de pièces. Cette décision rendrait le taux d’inflation du deuxième plus grand crypto inférieur à celui du Bitcoin (BTC / USD).

Selon le rapport, les calculs sont basés sur l’hypothèse que les frais de base représentent entre 25 % et 75 % du total des frais de transaction. Selon les données réelles enregistrées depuis le lancement de l’EIP-1559, le tarif de base représentait 66,85 % du coût total du tarif. Pour obtenir cette valeur, Wu Zhuocheng, l’auteur du rapport, a calculé le nombre d’ETH brûlés à partir du bloc 13283, le bloc qui a suivi la mise à niveau, et a constaté que le réseau avait détruit 9 482,2 ETH.

Pour obtenir une valeur approximative de l’ETH brûlé, Zhuocheng a mis en place le mécanisme de frais EIP-1559 sur le réseau principal Ethereum, qui a été mis en ligne en 2015. Les frais de transaction historiques pour l’ETH sont de 4 millions de pièces. En tant que tel, 66,85 % de cette valeur serait de 2 674 millions d’ETH. En supposant que l’ETH se négocie à un prix moyen de 3 000,00 $ (2 165,84 £), la quantité d’ETH détruite aurait été de 8,02 milliards de dollars (5,79 milliards de livres sterling).

La quantité d’ETH brûlée dépend des frais de traitement

Les frais de traitement des ETH ont augmenté depuis le second semestre 2020 et les frais de transaction d’un jour n’ont pas chuté en dessous de 1 000 depuis le 10 mai de l’année dernière. C’était le début de l’été pour DeFi, qui a augmenté la demande des utilisateurs et ainsi introduit des tarifs de gaz élevés. Pendant cette période, les frais de traitement totaux pour l’ETH s’élevaient à environ 3 334 millions. S’il y a une redevance de base, 2,23 millions devraient avoir été détruits au cours de cette période.

En profitant d’une redevance stabilisée, Zhuocheng a constaté que la quantité moyenne d’ETH détruite par an sera de 1,78 million.

Depuis le 10 mai 2020, le réseau Ethereum a généré 2 963 millions de blocs à des frais de transaction moyens de 1,13 ETH par bloc. Par conséquent, si l’activité de transaction au cours de la prochaine année reste à ce niveau et que le plafond de gaz reste constant à 15 millions, le réseau brûlera en moyenne 0,89 ETH par bloc. Avec le temps de bloc de l’ETH de 13 secondes, la sortie quotidienne sera de 6 628 blocs. Cela signifie que le réseau détruira 1,83 million de jetons l’année prochaine.

