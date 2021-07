Rapport EY Parthénon : Le rôle de l’édition dans cette décennie

Neeraj Jain, président de l’API et directeur général de Scholastic India, a ajouté : « Nous sommes impatients d’assister aux opportunités qui n’ont pas encore été saisies sur le marché.

L’industrie de l’édition est le principal catalyseur de la réussite scolaire, de l’apprentissage continu et de la promotion de la culture, des valeurs et de l’excellence indiennes, selon le rapport EY Parthenon « Value Proposition of the Indian Publishing Industry » préparé en collaboration avec l’Association of Publishers in Inde (API).

Parmi les pays en développement, l’Inde possède la deuxième infrastructure d’édition en importance, derrière la Chine. Selon les estimations du rapport, la taille du marché total de l’édition devrait atteindre Rs 800 milliards d’ici 2024, contre Rs 500 milliards en 2019. « En termes de revenus, l’édition est l’une des plus grandes industries liées aux médias en Inde, plus grand que les médias imprimés (journaux et magazines), les médias numériques (médias sociaux, applications, streaming en ligne, musique et jeux), les divertissements filmés (films) et la radio et la musique », note le rapport.

Neeraj Jain, président de l’API et directeur général de Scholastic India, a ajouté : « Nous sommes impatients d’assister aux opportunités qui sont mises en évidence et qui restent à saisir sur le marché. »

« L’industrie de l’édition a un avenir prometteur en Inde. L’encouragement de la participation des éditeurs aux réformes de l’élaboration des politiques relatives à l’industrie de l’édition et l’intervention du gouvernement pour surmonter les défis réglementaires devraient transformer le paysage actuel. Outre la mise en œuvre de réformes immédiates, le gouvernement pourrait également faciliter la croissance du capital humain à long terme », a déclaré Subrahmanian Seshadri, secrétaire général de l’API.

Selon le rapport, l’Inde est dominée par l’édition de livres éducatifs avec une petite part de l’édition de livres commerciaux. Il y a environ 25 crore d’étudiants K12 et plus de 3,5 crore d’étudiants de l’enseignement supérieur dans le pays. Ils s’appuient principalement sur les livres comme moyen d’apprentissage. Ainsi, l’industrie de l’édition indienne fait partie intégrante du système éducatif indien. Le rapport souligne également qu’il existe une forte corrélation entre l’accès aux sources d’informations publiées, telles que les revues scientifiques et les articles de recherche, et la qualité des résultats de la recherche. “L’industrie aide à la diffusion de la recherche scientifique et joue un rôle essentiel dans l’avancement de la recherche et du développement”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il y ait un changement de paradigme vers l’adoption des médias numériques, les livres imprimés dominent (90 %) le paysage de l’édition en Inde. Selon les acteurs de l’industrie, les formats numériques représentent une très petite part, soit 8 à 10 % du marché. Cependant, les livres électroniques et les livres audio devraient être des moteurs de croissance essentiels et avoir un avenir prometteur dans l’industrie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.