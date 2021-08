Rapport : Facebook prévoit des changements pour réduire le volume politique du fil d’actualité

in

Après les scandales et les controverses provoqués par le fil d’actualité de Facebook au cours des dernières années, la société a récemment commencé à s’associer à des agences de vérification des faits et à limiter l’audience de certains profils et pages. Maintenant, la société prévoit de réduire le volume politique de News Feed.

Selon un rapport d’Axios, Facebook prévoit d’annoncer qu’il « mettra moins l’accent sur les messages politiques et le contenu d’actualités dans le fil d’actualité en fonction des commentaires négatifs des utilisateurs ». La société “prévoit également d’étendre les tests pour limiter la quantité de contenu politique que les gens voient dans leurs fils d’actualités à davantage de pays en dehors des États-Unis”.

Si tel est le cas, cela pourrait réduire le trafic vers certains éditeurs de nouvelles, en particulier les entreprises qui publient beaucoup de contenu politique, mais aussi transformer l’utilisation du réseau social dans les campagnes politiques dans les pays du monde entier.

La publication indique que ces tests commenceront dans plusieurs nouveaux pays, dont le Costa Rica, la Suède, l’Espagne et l’Irlande.

En février, Facebook avait déjà annoncé qu’il réduirait le contenu politique dans le fil d’actualité aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Indonésie. La société a également déclaré qu’elle cesserait de recommander aux utilisateurs de rejoindre des groupes civiques et politiques.

Selon Axios, les utilisateurs ont apprécié cette décision. Avec cela, ce n’est qu’une question de temps avant que Facebook ne commence à déployer officiellement ces changements dans davantage de pays. La société prévoit une transition progressive afin de ne pas surprendre trop d’éditeurs politiques et d’actualités.

En dehors de cela, Facebook prévoit d’autres changements majeurs pour ses plateformes. Par exemple, hier, la société a annoncé que tout le monde devra partager ses informations d’anniversaire sur Instagram afin de mieux protéger les personnes de moins de 18 ans.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :