Rapport : Facebook prévoit un changement de marque pour le métaverse

Le géant des médias sociaux Facebook envisage apparemment de changer de nom pour refléter son avenir métavers.

C’est selon The Verge, cette nouvelle image de marque pourrait être dévoilée lors du prochain Connect de la société, même le 28 octobre. Apparemment, ce nouveau nom devrait refléter l’intention de l’entreprise d’être utilisée pour plus que les médias sociaux, la marque Facebook devenant l’un des marchés verticaux de l’entreprise, comme WhatsApp, Instagram et Oculus le sont actuellement.

Depuis un certain temps déjà, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, parle du métaverse – en gros, un monde en ligne – comme la prochaine grande étape qu’il va franchir, en utilisant son expérience à la fois de la réalité virtuelle et des médias sociaux. La société embauche également 10 000 personnes en Europe pour travailler sur ledit métaverse.

Cela pourrait également servir à éloigner Facebook de la myriade de controverses auxquelles l’entreprise a été confrontée ces dernières années, notamment le scandale Cambridge Analytica et les fuites accablantes les plus récentes qui montrent que le géant des médias sociaux a mis fin à des recherches montrant les dommages causés à la plate-forme.

