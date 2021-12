Rapport: Felix Zwayer n’officiera plus de matchs impliquant le Borussia Dortmund

En grande partie en raison de la controverse qui a entouré la performance d’officiel de Felix Zwayer lors de la victoire 3-2 du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund à Der Klassiker au début du mois, il n’arbitrera plus aucun match impliquant Die Schwarzgelben. Selon un nouveau rapport du botteur (via Abendzeitung), Lutz Michael Fröhlich, président du comité des arbitres d’élite de la DFB, a confirmé que Zwayer ne jouerait plus un rôle dans les matches de Dortmund.

« À mon avis, il ne serait pas responsable envers toutes les parties dans un tel cas ou dans un cas comparable de reconstituer tout de suite la même constellation. Il devrait y avoir du temps dans le pays », a expliqué Fröhlich à ce sujet. Il est toujours l’un des officiels les plus expérimentés de la Bundesliga, mais sa réputation est légèrement entachée par son association avec le scandale Robert Hoyzer de 2004. L’Allemagne a également des restrictions d’âge pour les arbitres au point qu’ils ne peuvent pas officier après un certain âge, tandis que il y a toujours l’argument de réformer cette règle pour obtenir les arbitres les plus expérimentés pour les plus grandes occasions de la Bundesliga et de la DFB-Pokal, respectivement.

Retour en arrière : les commentaires de Jude Bellingham

La controverse découlait toutes des commentaires que Jude Bellingham avait faits après la défaite de Dortmund à domicile contre le Bayern Munich. Zwayer avait fait deux appels controversés en décidant de ne pas accorder de penalty à Marco Reus et en concédant un penalty en raison d’un handball discutable de Mats Hummels dans la surface de Dortmund que Robert Lewandowski a converti. Dans une interview d’après-match chargée d’émotion, Bellingham a déclaré: « Vous donnez un arbitre qui a déjà truqué le match avant le plus grand match en Allemagne. Qu’attendez-vous », concernant les deux incidents majeurs en question.

Des plaintes pénales ont été déposées à Bellingham par un bénévole de la DFB pour diffamation. L’ancien arbitre de la DFB, Manuel Gräfe, avait également critiqué le fait que Zwayer ait fait des analyses d’après-match pour la ZDF, critiquant le manque « d’équilibre » montré par Zwayer pendant le match. En fin de compte, Bellingham a été condamné à une amende de 40 000 € par la DFB, mais il a pu échapper à une interdiction qui devait initialement être prononcée.

Photo par INA FASSBENDER/. via .

En plus de fournir la mise à jour sur Zwayer, Fröhlich a également ajouté qu’il n’avait pas l’impression que Zwayer avait réellement accepté de l’argent de Hoyzer en 2004. Hoyzer. « Voici la déclaration de Robert Hoyzer, Felix Zwayer avait pris de l’argent, contre celle de Felix Zwayer, qui l’a démentie. Dans cette situation, il a alors accepté le verdict. Chaque fois que l’affaire a été rouverte ces dernières années, Felix m’avait souligné qu’il n’avait accepté aucun argent », a expliqué Fröhlich.