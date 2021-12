Rapport Finmin : « La reprise pour gagner en traction au S2 »

La monnaie en circulation a également chuté en novembre « pour refléter une légère hausse de la confiance des consommateurs ». Le dynamisme du secteur extérieur s’est poursuivi jusqu’en novembre, avec une croissance généralisée des exportations de marchandises, malgré la hausse des coûts de transport par conteneurs.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Inde, qui a augmenté de 8,4% au cours du trimestre de septembre et a même dépassé le niveau de production d’avant la pandémie, augmentera probablement encore

traction dans les quarts restants de cet exercice, a annoncé samedi le ministère des Finances.

La forte reprise est évidente à partir de 19 des 22 indicateurs à haute fréquence en septembre, octobre et novembre, alors qu’ils ont franchi les niveaux d’avant Covid (les mois correspondants de l’exercice 20), a déclaré le ministère des Affaires économiques dans son rapport de novembre.

Le rapport prévoyait un taux de croissance annuel de plus de 7 % pour l’Inde jusqu’à la fin de cette décennie « sur le dos d’une série de réformes structurelles de deuxième génération et plus nuancées au cours des années pandémiques de 2020 et 2021 ».

La RBI a prévu une croissance de 9,5% pour l’EX22, ce qui implique une augmentation de 1,6% par rapport au niveau du PIB d’avant la pandémie (FY20). Les principales agences multilatérales et de notation de crédit s’attendent à ce que l’Inde connaisse une croissance de 8 à 10 % au cours de l’exercice actuel et de 7 à 10 % au cours de l’exercice 23. « L’Inde sera parmi les rares économies à rebondir aussi fortement après la contraction de l’année dernière due au Covid-19 », a-t-il affirmé.

Cependant, le rapport a également signalé les risques potentiels d’Omicron, une nouvelle variante de Covid-19, pour la reprise mondiale en cours. Néanmoins, des preuves préliminaires suggèrent qu’Omicron devrait être moins sévère et plus encore avec l’augmentation du rythme de vaccination en Inde, a-t-il ajouté.

L’Inde fait partie des rares pays à avoir enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance au milieu de la pandémie de Covid-19 (du T3FY21 au T2FY22), reflétant la « résilience » de l’économie.

La bonne expansion du PIB réel au cours du trimestre de septembre a été « tirée par une reprise des services, une reprise complète du secteur manufacturier et une croissance soutenue des secteurs agricoles ».

« La reprise suggère un redémarrage du cycle d’investissement, soutenu par une couverture vaccinale en hausse et une gestion économique efficace activant les moteurs macro et micro de la croissance », souligne le rapport.

Du côté de la demande, les exportations et les investissements ont constitué les moteurs macroéconomiques, augmentant respectivement de 17 % et de 1,5 % par rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie. « La reprise de la consommation privée est également passée de 88 % (du niveau d’avant Covid) au premier trimestre à 96 % au deuxième trimestre pour devenir un moteur de croissance macroéconomique émergent », a-t-il déclaré.

Le rapport a mis en évidence les solides performances récentes affichées par une série d’indicateurs, notamment le PMI manufacturier et des services, les exportations et la perception de la TPS, pour suggérer une poussée de l’activité économique.

Les investisseurs institutionnels nationaux ont investi plus de 30 000 crores de roupies sur le marché des capitaux en novembre, malgré une vente massive des investisseurs de portefeuille étrangers. Les IDE nets ont atteint 20 milliards de dollars au premier semestre de cet exercice, comme au cours de l’exercice 21. Les réserves de change s’élevaient confortablement à 640,4 milliards de dollars au 19 novembre, ce qui suffirait à financer plus d’un an d’importations.

Le comité de politique monétaire a poursuivi son orientation accommodante « pour limiter la hausse des coûts d’emprunt dans un avenir proche ». « En outre, les réductions des droits d’accise avec leur impact adoucissant sur l’inflation ont permis au rendement du G-sec à 10 ans de passer de 6,38% fin octobre à 6,33% le 26 novembre. Imitant la baisse des rendements du G-sec, les rendements des obligations d’entreprise adouci également », ajoute le rapport.

Alors que les grandes entreprises ont de plus en plus recours à des sources de financement non bancaires, novembre a vu la croissance du crédit bancaire atteindre 7 % par rapport à l’année précédente grâce à « la persistance de liquidités confortables dans le système financier et à la baisse des coûts d’emprunt reflétant la transmission intégrale des baisses des taux de pension. », indique le rapport.