Rapport FinMin : « Vaccins, anticipation des mesures fiscales pour stimuler la croissance »

Après avoir connu une baisse lors du pic de la deuxième vague, certains indicateurs à haute fréquence tels que la consommation d’électricité, les factures électroniques et les flux d’investissements de portefeuille étrangers ont connu une hausse au cours de la seconde moitié de mai 2021.

Le ministère des Finances a déclaré mercredi que la vaccination rapide et l’accélération des mesures fiscales prévues dans le budget de l’exercice 22 détiennent la clé pour revigorer le cycle d’investissement, et donc de consommation, au cours des prochains trimestres.

Dans son dernier rapport mensuel sur l’économie, le ministère des Affaires économiques a déclaré comme en témoigne le trimestre de mars, où “la croissance des investissements a généré des retombées positives pour la consommation, y compris dans les secteurs sensibles aux contacts, ces mesures faciliteraient la reprise après la deuxième vague ».

La fabrication et la construction devraient connaître un choc économique plus doux au cours du trimestre en cours, les restrictions de verrouillage localisées dans les États étant plus adaptées aux enseignements de la première vague de Covid, selon le rapport. Les perspectives du secteur agricole restent solides dans un contexte d’attente d’une mousson normale. “Il est essentiel d’accélérer le rythme et la couverture de la vaccination pour aider l’Inde à guérir et à retrouver l’élan de la reprise économique”, a-t-il ajouté.

Vacciner pour obtenir une immunité collective (75 à 80 % de la population) renforcera la confiance des consommateurs et des producteurs et revigorera les moteurs de la croissance économique. Ainsi, les défis liés à l’approvisionnement en vaccins, à l’hésitation vis-à-vis des vaccins, aux aspects opérationnels pour atteindre un débit quotidien élevé et à une large portée doivent être anticipés et planifiés à l’avance, a-t-il ajouté.

Déjà, le pays entreprend la plus grande campagne de vaccination au monde, avec 23,9 crores de doses administrées à ce jour.

Cependant, un ralentissement séquentiel a été observé dans huit principaux produits industriels, la fabrication PMI, la consommation d’acier, les ventes d’automobiles, les ventes de tracteurs, la consommation de produits pétroliers, le fret ferroviaire, le trafic portuaire et aérien, les services PMI, les perceptions des péages routiers, les perceptions de la TPS et les transactions UPI, rapport dit.

