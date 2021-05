Rapport: Florian Neuhaus, cible du Bayern Munich, s’engage pour Adi Hütter au Borussia Mönchengladbach

Selon un rapport de Bild, Florian Neuhaus, cible du Bayern Munich, s’engage à jouer une autre saison avec le Borussia Mönchengladbach sous la direction du nouveau manager Adi Hütter.

Neuhaus, qui a été étroitement lié au Bayern Munich et à Liverpool, fait partie intégrante de l’équipe de M’Gladbach et devrait donner un coup de pouce aux objectifs de Hütter pour au moins une saison de plus:

La star du milieu de terrain Florian Neuhaus (24 ans), courtisé par de nombreux grands clubs, dont le Liverpool FC avec l’entraîneur Jürgen Klopp (53 ans), voit son avenir à Gladbach au moins jusqu’en 2022. Hütter peut donc planifier avec le oui-mot du joueur national!

Neuhaus a récemment laissé entendre que cette décision allait également être prise.

«Le Borussia est un club où j’ai pu très bien me développer et où j’ai tout. Je sais ce que j’ai avec Gladbach », a déclaré Neuhaus, capturé par Bild. «Bien sûr, j’ai également lu qu’il y avait beaucoup de spéculations. Mais je ne vois pas mon avenir aussi ouvert que beaucoup d’autres. »

Selon Bild, la seule façon pour Neuhaus de quitter le Borussia Mönchengladbach est qu’un autre club propose une offre «bien au-delà de 40 millions d’euros» – qui est le montant de la clause de sortie de Neuhaus.

Cela ne semble pas susceptible de se produire cet été étant donné certaines des contraintes financières auxquelles les équipes sont confrontées en raison du COVID-19.

Quant au Borussia Mönchengladbach, Die Fohlen s’attend à de grandes choses la saison prochaine même si quelques joueurs choisissent de partir.

«Nous sommes en contact avec tous les joueurs. Oui, les joueurs nous quitteront après cette saison », a déclaré le directeur sportif Max Eberl. «Mais personne ne doit s’inquiéter du fait que nous n’aurons plus une équipe très compétitive.»