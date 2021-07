Rapport FP2 : Valtteri Bottas P1, Mercedes et Max Verstappen dominent

Valtteri Bottas a pris la première place lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, devançant son coéquipier Lewis Hamilton à la deuxième place de 0,027 seconde.

Max Verstappen n’a pas pu répéter sa sortie en FP1 alors qu’il se glissait derrière les deux voitures Mercedes pour prendre la P3, avec son coéquipier Red Bull Sergio Perez loin du rythme d’un tour du leader du Championnat du monde, mais il a quand même pris la P5 dans la session.

Les deux voitures Alpine d’Esteban Ocon et Fernando Alonso ont eu un virage en prenant respectivement la quatrième et la septième place, mais aucune Ferrari n’a pu entrer dans le top 10 et les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo se sont classées P9 et P13 – prenant en sandwich Charles Leclerc et Carlos Sainz .

Les températures étaient torrides sous le soleil du Hungaroring et la majorité des pilotes n’ont pas perdu de temps pour se mettre en piste pour terminer leurs premiers runs.

Des visages familiers sont apparus en haut des feuilles de temps alors que les voitures Mercedes et Red Bull ont réalisé les meilleurs temps au tour avec les pneus moyens et durs, avec des températures de piste dépassant les 60°C vendredi après-midi.

Après que Yuki Tsunoda ait subi de gros dégâts plus tôt en FP1, son temps lors de la deuxième séance d’essais a été presque complètement effacé tandis que ses mécaniciens AlphaTauri ont continué à travailler sur sa voiture alors que les autres voitures étaient en marche.

Les dernières prévisions météorologiques au Hungaroring sont pour des orages samedi et dimanche… #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/PUX6BcO7OI – Planète F1 (@Planet_F1) 30 juillet 2021

Alors que les pilotes passaient aux pneus tendres pour leurs qualifications, il y avait une énorme différence de temps au tour par rapport aux médiums – avec certains tours plus d’une seconde plus vite que leurs meilleurs efforts précédents, ce qui aurait potentiellement des ramifications en qualifications en forçant la course devant. voitures pour démarrer sur les softs, plutôt que leur stratégie préférée habituelle basée sur les médiums.

Bottasset a réalisé un 1:17,012 pour mener Hamilton de 0,027 seconde après les manches qualificatives, avec Verstappen à près de trois dixièmes, avant un gros écart avec l’Alpine d’Esteban Ocon en P4.

Les pilotes ont pour la plupart fonctionné sans heurts tout au long de la session, Lando Norris étant le seul pilote à explorer les limites en trouvant la chicane des virages 6 et 7 délicate à quelques reprises – en plongeant un pneu dans l’herbe à la sortie du T7, suivi par un survirage qui l’a vu sauter par-dessus le trottoir à saucisses pour rejoindre la piste.

Les simulations de course ont pris le relais et Hamilton a eu quelques moments de survirage, apparemment pas tout à fait d’accord avec sa voiture après être parti dans le virage à droite du virage 11 – mais il s’est ralenti à temps pour éviter les barrières.

Les voitures ont roulé autant que possible sous le soleil hongrois, et Tsunoda a à peu près réussi à sortir à temps pour un tour lancé, se plaçant P17 – mais il aura beaucoup de travail à faire pour se mettre au diapason dans le temps. pour se qualifier.

Classement

(Tous les meilleurs temps réalisés sur des pneus tendres, sauf Nikita Mazepin sur les médiums)

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.012 29 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.027s 27 tours

3 Max Verstappen Red Bull 0.298s 24 tours

4 Esteban Ocon Alpine 0.747s 29 tours

5 Sergio Perez Red Bull 0.812s 23 tours

6 Pierre Gasly AlphaTauri 1.101s 30 tours

7 Fernando Alonso Alpine 1.157s 27 tours

8 Sebastian Vettel Aston Martin 1.216s 31 tours

9 Lando Norris McLaren 1.301s 25 tours

10 Lance Stroll Aston Martin 1.308s 30 tours

11 Charles Leclerc Ferrari 1.358s 30 tours

12 Carlos Sainz Ferrari 1.429s 32 tours

13 Daniel Ricciardo McLaren 1.725s 26 tours

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2.265s 21 tours

15 George Russell Williams 2.280s 29 tours

16 Nicholas Latifi Williams 2.467s 30 tours

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2.659s 3 tours

18 Mick Schumacher Haas 2.805s 29 tours

19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 3.174s 28 tours

20 Nikita Mazepin Haas 4.869s 28 tours