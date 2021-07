Rapport Gallup ⋆ Crypto nouveaux médias

Une nouvelle étude de la société d’analyse Gallup basée à Washington, DC révèle que Bitcoin devient rapidement un choix grand public pour les jeunes investisseurs.

La recherche est tirée du sondage Gallup Investor Optimism Index du deuxième trimestre, qui a été mené en juin.

Selon les données, la propriété de Bitcoin a décollé aux États-Unis au cours des trois dernières années, en particulier chez les investisseurs de moins de 50 ans. Les chercheurs pensent que Bitcoin se rapproche progressivement de l’acceptation générale des investisseurs américains, car de plus en plus de personnes s’exposent à la classe d’actifs.

La propriété globale de Bitcoin parmi les investisseurs américains, qui sont définis comme des adultes possédant plus de 10 000 $ dans des véhicules d’investissement traditionnels tels que des actions ou des obligations, est passée de 2 % en 2018 à 6 % en 2021.

Pour les investisseurs de plus de 50 ans, la propriété est restée relativement faible, jusqu’à 3 % contre seulement 1 % en 2018. Cependant, au cours de la même période, la propriété chez les jeunes investisseurs âgés de 18 à 49 ans a bondi de 10 points de pourcentage à 13 %.

Alors que Bitcoin est toujours perçu par la majorité comme un investissement risqué, les investisseurs ont de plus en plus confiance dans l’actif cryptographique.

Le pourcentage d’investisseurs globaux qualifiant Bitcoin de “très risqué” est passé de 75 % en 2018 à 60 % aujourd’hui. De plus, moins de la moitié des investisseurs de moins de 50 ans pensent que le BTC est très risqué, contre 71% en 2018.

La comparaison de la propriété de Bitcoin aux États-Unis avec les avoirs traditionnels permet de mieux comprendre le rôle actuel de l’actif dans les portefeuilles des investisseurs. Alors que la propriété de Bitcoin se situe actuellement à 6 %, 84 % des investisseurs déclarent posséder des fonds indiciels boursiers ou des fonds communs de placement, 67 % possèdent des actions individuelles et 50 % ont des obligations.

À 6% de propriété, Bitcoin se comporte davantage comme de l’or, qui serait détenu par 11% des investisseurs américains. Pour la majorité des détenteurs de Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde sert principalement de complément à leurs portefeuilles plutôt que d’alternative aux titres plus traditionnels.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Damir Khabirov