Rapport: Gini Wijnaldum rejoindra le FC Barcelone, PAS le Bayern Munich

Gini Wijnaldum de Liverpool est un joueur autonome cet été.

En tant que joueur de haut niveau qui a grandement contribué au succès de son club ces dernières années, la demande pour le Néerlandais serait élevée, des rapports indiquant même que le Bayern Munich faisait partie des équipes intéressées. Selon Fabrizio Romano, cependant, il semble que l’avenir de Wijnaldum soit fixé. Il signera pour le FC Barcelone:

Gini Wijnaldum devrait rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre jusqu’en juin 2024 – il n’y a rien d’accord avec le FC Bayern, il veut signer pour le Barça. Derniers détails et … on y va bientôt! #FCB @MatteMoretto – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 mai 2021

Romano dit qu ‘«il n’y a rien d’accord avec le FC Bayern» et que le joueur souhaite «signer pour le Barça». En outre, il signale que le transfert est déjà en phase finale et pourrait être finalisé «prochainement».

Analyse BFW

Au Bayern, Wijnaldum aurait pu fournir une profondeur au milieu de terrain derrière Leon Goretzka et Joshua Kimmich dans l’ordre hiérarchique du Bayern. Cependant, avec des salaires élevés et déjà 30 ans à sa ceinture, c’est probablement pour le mieux que le Bayern n’ait pas obtenu cette signature. À une époque où l’argent manque et les transferts sont limités, une signature inutile aurait pu retirer des euros cruciaux du budget de transfert du Bayern.