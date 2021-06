Rapport: Goldman Sachs a commencé à négocier des contrats à terme Bitcoin avec Galaxy Digital

Le géant de Wall Street Goldman Sachs Group Inc (NYSE : GS) a commencé à négocier des contrats à terme sur Bitcoin (BTC / USD) avec l’aide de la banque de trading de crypto-monnaie Galaxy Digital de Mike Novogratz, a rapporté CNBC vendredi matin.

Goldman consolide l’avantage d’être le premier à bouger

Goldman est la première grande banque à commencer à négocier des cryptos via une contrepartie et intervient juste un mois après que la banque a établi son nouveau bureau de trading crypto, selon CNBC. Les rapports de Goldman utilisant Galaxy ont été confirmés par le coprésident de Galxy, Damien Vanderwilt. Galaxy fournira des cotations d’ordres d’achat et de vente sur les contrats à terme sur bitcoins du groupe CME.

La décision de Goldman fait partie des efforts de l’entreprise pour aider les grands clients institutionnels, tels que les hedge funds, à parier sur Bitcoin et d’autres actifs numériques. Le responsable des actifs numériques de Goldman pour la région Asie-Pacifique, Max Minton, a déclaré à CNBC dans un communiqué :

Notre objectif est d’offrir à nos clients des prix de meilleure exécution et un accès sécurisé aux actifs qu’ils souhaitent négocier. En 2021, cela inclut désormais la crypto, et nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire avec un large éventail de lieux de liquidité et de capacités de dérivés différenciés couvrant l’écosystème de la crypto-monnaie.

Tendance à se répercuter à Wall Street

L’étendue et la profondeur du marché des crypto-monnaies augmentent à mesure que de plus en plus de banques autorisent des clients tels que les family offices, les pensions et les fonds spéculatifs à effectuer des transactions. Bitcoin La décision de Goldman Sachs de s’associer à des “fournisseurs de liquidités” comme Galaxy montre comment les clients font pression sur les grandes banques pour qu’elles s’exposent au Bitcoin.

À terme, cela stabilisera l’industrie de la cryptographie et d’autres banques offriront aux clients la création de notes structurées en BTC et l’échange de valeur relative entre BTC et Ethereum (ETH / USD), entre autres nouvelles façons d’investir via des produits dérivés. Vanderwilt a déclaré à CNBC :

Il y a toute une dynamique avec les grandes banques que j’ai vu maintes et maintes fois : la sécurité du nombre. Une fois qu’une banque aura fait cela, les autres banques auront (peur de rater quelque chose) et se joindront parce que leurs clients l’ont demandé.

Un certain scepticisme demeure

Les banques offriront aux clients des méthodes pour investir dans Bitcoin en utilisant des produits dérivés, y compris des paris d’arbitrage sur l’écart de valeur entre les contrats à terme sur bitcoin et le bitcoin CME, selon CNBC. Malgré cela et d’autres avantages perçus, le scepticisme persiste chez Goldman. Sharmin Mossavar-Rahmani, propre directeur des investissements de Goldman pour son groupe de stratégie d’investissement, a qualifié la cryptographie de “bulle” qui ne convient pas à des fins d’investissement.

Mais cela n’a peut-être pas d’importance, car Goldman et d’autres banques existent pour répondre aux désirs et aux besoins de leurs clients. Si une banque ne veut pas offrir de services de cryptographie à ses clients, elle peut descendre Wall Street jusqu’à l’une des banques rivales du même bloc. Vanderwilt a expliqué :

Si le téléphone sonne suffisamment de fois et que les clients essaient de s’exposer, vous finirez par comprendre comment le faire en toute sécurité, sachant que votre rôle dans le monde est de négocier l’exposition en toute sécurité, et non d’agir en tant que fiduciaire.

Le rapport de poste: Goldman Sachs a commencé à négocier des contrats à terme Bitcoin avec Galaxy Digital est apparu en premier sur Invezz.